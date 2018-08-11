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В Зауралье за пьяные гонки подросток пошел под суд
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В Зауралье за пьяные гонки подросток пошел под суд 

Уральский меридиан 11 августа 2018
Фото: Уральский меридиан
Жители Куртамыша не раз наблюдали за гонками, которые устраивал 17-летний нетрезвый подросток по родному городу. Парень, выпив спиртное, садился за руль родительского авто и красовался перед куртамышской молодежью. Так было и майским вечером текущего года. Подвыпившего подростка колесившего на «шестерке», остановили сотрудники полиции. На момент остановки у нарушителя уже была «административка» за отказ от прохождения медосвидетельствования. Подобная ситуация повторялась неоднократно. Финалом стало его задержание на угнанном «Ford Focus». Парень завел автомобиль оставленными в замке ключами зажигания.
В судебном заседании подросток полностью признал свою вину. Куртамышский районный суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с непосредственным управлением транспортными средствами на срок 3 года.
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