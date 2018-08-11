Замена антифриза — как не упустить подходящий момент

Очень важно не упустить момент замены антифриза. В противном случае водители рискуют перегреть двигатель машины, ремонт которого будет стоить значительно дороже антифриза.

1 Когда нужно приступать к замене антифриза

Среди водителей бытует множество мнений о том, зачем и когда именно нужно менять антифриз. Одни считают, что правильно делать это как можно чаще, а другие уверены, что спешить с доливанием охлаждающего состава не стоит. Популярные производители автомобилей имеют свою точку зрения на этот счет — они считают, что правильно менять антифриз через каждые 50 тыс. км.

Независимые специалисты в области обслуживания автомобилей часто рекомендуют производить замену хладагента минимум дважды в год. Это в первую очередь актуально для автомобилей с алюминиевыми радиаторами. Периодичность в обслуживании таких моделей авто дает гарантию длительного срока эксплуатации их металлических деталей и защиту от коррозии.

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Стоит отметить, что уже очень скоро автомобильный мир изменит мнение по поводу того, когда нужно менять хладагент. Это связано с выходом на рынок антифризов нового поколения. Благодаря обновленной формуле, улучшенному составу и более длительному сроку годности водитель может менять охладительную жидкость через каждые 150 тыс. км. Производители этих хладагентов предупреждают, что заливать их продукцию можно исключительно в чистую систему. Кроме того, перед каждой заменой состава водитель будет вынужден проводить чистку дроссельной заслонки. Это связано с тем, что в ее патрубки очень часто попадает масло. При смешивании автомобильного масла с новым хладагентом в несколько раз снижаются антикоррозийные свойства последнего.

Чистка дроссельной заслонки

Чтобы иметь понятие о том, зачем и как часто производится замена антифриза, будет правильно узнать о сроке его действия. Последний напрямую зависит от количества силикатов, боратов и фосфатов в хладагенте. Принцип очень простой — пока они есть, менять охладительную жидкость не нужно. Но как только их количество понижается, радиатор и мотор машины начинают подвергаться электролитной коррозии. Но как проверить антифриз, ведь он залит в специальный бачок машины? Доставать его оттуда займет много времени, да и пачкаться охота далеко не всем. На самом деле выход очень простой — в автомагазинах продаются специальные полоски, которые действуют по принципу лакмуса. При оптимальном наличии химических добавок полоска не меняет своего цвета. Но как только срок годности антифриза подходит к концу, изделие меняет свой изначальный цвет.

2 Меняем антифриз — как выполнить работу самому

После того как вы выбрали и приобрели хладагент, остается залить его в расширительный бачок возле двигателя машины. Перед тем как поменять антифриз, необходимо слить старый состав. Далее приступаем к сливу старого хладагента. Подставляем под место слива столько емкостей, сколько потребуется, и откручиваем патрубки расширительного бачка. Даже если вы точно знаете, сколько охлаждающей жидкости находится там, откручивать крышку бачка нужно постепенно. Иначе состав может брызнуть вам в лицо.

После того как больше половины хладагента было слито, нужно открыть крышку горловины расширительного бачка. Крышка может находиться на блоке цилиндров двигателя или радиаторе. Когда антифриз с вышедшим сроком годности был полностью слит, нужно полностью закрыть все крышки и закрутить краны. После этого тщательно проверяем герметичность системы.

Сливание старого хладагентаУ многих из нас свои мысли по поводу того, как заменить антифриз правильно. Некоторые делают это быстро, не обращая внимания на образовавшиеся воздушные пробки, другие выполняют эту операцию более аккуратно. Специалисты советуют производить замену хладагента по такому алгоритму:

Установить в горловину расширительного бачка лейку.

Постепенно заливать небольшое количество антифриза.

Прекратить наполнение бачка, как только жидкость почти достигнет отметки min.

Плотно закрутить крышку.

На 5–10 минут завести мотор машины.

Выключить двигатель и долить антифриз до отметки min.

Замена охлаждающей жидкости своими рукамиВыполнив эту процедуру, нужно еще раз завести мотор и дождаться, когда он наберет рабочую температуру. Как только сработает вентилятор системы охлаждения авто, нужно проверить количество хладагента в бачке. Если жидкости находится там столько, сколько вы ее залили — значит, все сделано правильно и можно продолжить эксплуатацию машины.

3 Аппаратная замена хладагента

Иногда у водителей возникает необходимость не просто слить антифриз, у которого закончился срок годности, а произвести полную промывку системы охлаждения и залить новый хладагент. Причинами этого может служить множество факторов. Основной из них — это длительная пауза между периодами эксплуатации авто. В таких случаях старый хладагент теряет свои свойства под воздействием времени и становится непригодным. В лучшем случае водители могут слить состав и залить новый. Но бывают ситуации, когда жидкость закисает и начинает воздействовать на некоторые важные элементы машины — датчик положения дроссельной заслонки, электросхему и детали цилиндров. В такие моменты обычная замена состава не сможет помочь, ведь если вы сольете его, то полностью избавиться от токсичных испарений у вас вряд ли получится.

Аппаратная полная промывка системы охлажденияВ большинстве случаев машине приходила на помощь аппаратная замена антифриза — полная промывка системы охлаждения двигателя. Для выполнения этой задачи необходим специальный аппарат. Он под давлением прогоняет все остатки старого хладагента через всю систему и заливает в нее новый состав. Несмотря на пользу от этой процедуры специалисты не советуют выполнять ее слишком часто, так как это отрицательно влияет на целостность расширительного бачка.