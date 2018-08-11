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В Орле из-за пыли могут запретить проезд машин
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В Орле из-за пыли могут запретить проезд машин 

РИА 57 11 августа 2018
Фото: РИА 57
В ходе личного приема граждан глава администрации Орла Александр Муромский выслушал ряд претензий к качеству дорожного полотна и жалобы об отсутствии такового вовсе.
Так, по набережной Есенина нет асфальта. Жительница отметила, что при движении автомобилей поднимается пыль. Александр Муромский предложил два варианта решения: отсыпать дорогу гранулятом либо установить знак, запрещающий проезд транспортных средств.
Возможность решения вопроса по второму пути будет рассмотрена на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Орла.
Глава администрации Орла проводит личные приемы каждый второй и четвертый четверг месяца. Записаться на встречу можно в разделе «Приемная».
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