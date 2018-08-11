Фото на байке за миллион, мотофристайл и бесплатные стейки: в Самаре стартовал фестиваль «Харлея»

Вдоль Карла Маркса выстроились спортивные и дорожные мотоциклы

В субботу, 11 сентября, в Самаре стартовал фестиваль, посвященный 115-летию американской компании Harley-Davidson.

Организаторы обещали водителям с правами категории «А» дать прокатиться на 23 топовых моделях мотоциклов. А для простых смертных — мастер-класс по приготовлению стейков и бургеров, выступление мотофристайлеров и рок-концерт. Всё это — бесплатно.

Мы отправились на мероприятие и посмотрели на шоу своими глазами.

Место действия — площадка недалеко от автовокзала

При входе выстроилась небольшая очередь — это желающие бесплатно покататься на новеньких дорогих мотоциклах.

Сначала любителей двухколесного транспорта записывают, проверяют наличие прав. Затем всех по порядку пускают на тест-драйв.

Большинство моделей стоят в районе миллиона рублей

Для всех водителей перед тест-драйвом проводят инструктаж

На площадке могут ездить одновременно только три мотоцикла

Пускают всех: как новичков, так и бывалых гонщиков

Можно покататься в качестве пассажира

Если зайти в здание Harley-Davidson и подняться на второй этаж, можно попасть в ресторан, из которого открывается красивый вид на происходящее.

Топовые модели байков выставили на обозрение

Водителям явно есть где развернуться

Для зрителей с детьми организовали небольшую детскую площадку с батутом, фудзону со сладкой ватой и попкорном. Также работала фотозона, где каждый мог почувствовать себя байкером.

Матёрый байкер учит девушку красиво позировать на мотоцикле

Мастер-класс по приготовлению стейков начался в районе 12 часов дня. Повар Геннадий Самойлов подробно рассказал теорию, а затем перешел к практике. Он показал, как готовить на углях мясо любой степени прожарки.

Главное — знать теорию!

Мангал в виде мотоцикла отлично вписался в концепцию мероприятия

Фестиваль объединил самых разных людей: от мамочек с младенцами до бывалых владельцев дорогих байков.

— У меня нет мотоцикла. Таких монстров, на которых катаются тут ребята, я боюсь, — рассказал один из гостей. — Сам езжу на мопеде всего пару лет.

Зритель признался, что мотоциклы любит, но на скоростные модели пересесть пока не готов

— Мы с женой за рулем мотоциклов уже лет 7-8. Сюда пришли посмотреть и пообщаться со знакомыми. Нам нравится, для Самары очень хороший уровень мероприятия, — поделился байкер в кожаной куртке.

Ещё одна молодая пара согласилась сфотографироваться. Муж заразил супругу любовью к езде на двухколесном транспорте, так как сам уже больше 14 лет «балуется» вождением.

Фестиваль Harley-Davidson проходит в Самаре в течение двух дней: 11 августа до 20:00 и 12 августа с 10:00 до 15:00 часов. Самара — единственный региональный центр, куда «заглянул» праздничный тур «Харлея». Основные юбилейные мероприятия проходят в Москве и Санкт-Петербурге.