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Фото на байке за миллион, мотофристайл и бесплатные стейки: в Самаре стартовал фестиваль «Харлея»
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Фото на байке за миллион, мотофристайл и бесплатные стейки: в Самаре стартовал фестиваль «Харлея» 

63.ru 11 августа 2018
Фото: 63.ru
Вдоль Карла Маркса выстроились спортивные и дорожные мотоциклы
В субботу, 11 сентября, в Самаре стартовал фестиваль, посвященный 115-летию американской компании Harley-Davidson.
Организаторы обещали водителям с правами категории «А» дать прокатиться на 23 топовых моделях мотоциклов. А для простых смертных — мастер-класс по приготовлению стейков и бургеров, выступление мотофристайлеров и рок-концерт. Всё это — бесплатно.
Мы отправились на мероприятие и посмотрели на шоу своими глазами.
Место действия — площадка недалеко от автовокзала
При входе выстроилась небольшая очередь — это желающие бесплатно покататься на новеньких дорогих мотоциклах.
Сначала любителей двухколесного транспорта записывают, проверяют наличие прав. Затем всех по порядку пускают на тест-драйв.
Большинство моделей стоят в районе миллиона рублей
Для всех водителей перед тест-драйвом проводят инструктаж
На площадке могут ездить одновременно только три мотоцикла
Пускают всех: как новичков, так и бывалых гонщиков
Можно покататься в качестве пассажира
Если зайти в здание Harley-Davidson и подняться на второй этаж, можно попасть в ресторан, из которого открывается красивый вид на происходящее.
Топовые модели байков выставили на обозрение
Водителям явно есть где развернуться
Для зрителей с детьми организовали небольшую детскую площадку с батутом, фудзону со сладкой ватой и попкорном. Также работала фотозона, где каждый мог почувствовать себя байкером.
Матёрый байкер учит девушку красиво позировать на мотоцикле
Мастер-класс по приготовлению стейков начался в районе 12 часов дня. Повар Геннадий Самойлов подробно рассказал теорию, а затем перешел к практике. Он показал, как готовить на углях мясо любой степени прожарки.
Главное — знать теорию!
Мангал в виде мотоцикла отлично вписался в концепцию мероприятия
Фестиваль объединил самых разных людей: от мамочек с младенцами до бывалых владельцев дорогих байков.
— У меня нет мотоцикла. Таких монстров, на которых катаются тут ребята, я боюсь, — рассказал один из гостей. — Сам езжу на мопеде всего пару лет.
Зритель признался, что мотоциклы любит, но на скоростные модели пересесть пока не готов
— Мы с женой за рулем мотоциклов уже лет 7-8. Сюда пришли посмотреть и пообщаться со знакомыми. Нам нравится, для Самары очень хороший уровень мероприятия, — поделился байкер в кожаной куртке.
Ещё одна молодая пара согласилась сфотографироваться. Муж заразил супругу любовью к езде на двухколесном транспорте, так как сам уже больше 14 лет «балуется» вождением.
Фестиваль Harley-Davidson проходит в Самаре в течение двух дней: 11 августа до 20:00 и 12 августа с 10:00 до 15:00 часов. Самара — единственный региональный центр, куда «заглянул» праздничный тур «Харлея». Основные юбилейные мероприятия проходят в Москве и Санкт-Петербурге.
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