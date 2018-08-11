«Передаём привет Минтрансу!»: самарцы пожаловались на переполненные дачные автобусы

Жители Самары опубликовали в твиттере фотографии переполненных дачных автобусов и попросили чиновников решить проблему с транспортом. Они обратились к врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову и представителям регионального Министерства транспорта.

«Дачники автобуса 147 передают привет всему Минтрансу и лично Азарову», — написал автор фото

«Дачники маршрута 150 присоединяются!» — гласила подпись к этой фотографии

В таких очередях дачники ждут на жаре свой автобус

Жители города рассказали, что пожилые дачники с тележками, тяпками и граблями ждут автобусы по полтора-два часа. А затем набиваются в салоны по 90 человек при максимальной вместимости 72 человека и количестве сидячих мест 25.

На это представители Минтранса ответили, что дачными перевозками занимаются не они, а городской департамент транспорта. Этот же факт подтвердил и врио губернатора области.

— Коллеги не обращались за помощью с этим вопросом. Разберёмся, — пообещал жителям Дмитрий Азаров.

Он поручил проверить информацию мэру Самары Елене Лапушкиной

Дачные перевозки в Самаре обслуживают 69 автобусов. Основными пунктами отправления являются улица Георгия Димитрова, площадь Кирова, автостанция «Аврора», пригородный автовокзал. 63.ru публиковал подробное расписание автобусов.