В День города костромичку приводили в чувство медики

День города прошел не так гладко, узнал KOSTROMA.TODAY. Под палящим солнцем было хорошо и весело не всем.

Августовский зной стал причиной плохого самочувствия юной костромички — девушке стало плохо у памятника Юрию Долгорукому , где силушку богатырскую собирались показывать силачи.

«Симпатичная, совсем юная девушка, от силы лет 20-ти лежит на травке в тенечке. Медики ей оказывают помощь», — сообщила о неприятном инциденте читательница KOSTROMA.TODAY.

Костромичка, ставшая свидетелем неприятности, уточнила, что девушка была в сознании, отвечала на вопросы медиков. Предположительно, у пострадавшей случился тепловой удар. После общения с докторами, она смогла через некоторое время подняться. От госпитализации отказалась.

В чувство разомлевшую костромичку подоспевшие медики смогли привести меньше чем за три минуты. Ей посоветовали сделать перерыв в прогулках под солнцем и держаться в тени, пока зной не спадет.

Инйидент произошел около 14 часов.