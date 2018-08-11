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В День города костромичку приводили в чувство медики
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В День города костромичку приводили в чувство медики 

Kostroma.Today 11 августа 2018
Фото: Kostroma.Today
День города прошел не так гладко, узнал KOSTROMA.TODAY. Под палящим солнцем было хорошо и весело не всем.
Августовский зной стал причиной плохого самочувствия юной костромички — девушке стало плохо у памятника Юрию Долгорукому, где силушку богатырскую собирались показывать силачи.
«Симпатичная, совсем юная девушка, от силы лет 20-ти лежит на травке в тенечке. Медики ей оказывают помощь», — сообщила о неприятном инциденте читательница KOSTROMA.TODAY.
Костромичка, ставшая свидетелем неприятности, уточнила, что девушка была в сознании, отвечала на вопросы медиков. Предположительно, у пострадавшей случился тепловой удар. После общения с докторами, она смогла через некоторое время подняться. От госпитализации отказалась.
В чувство разомлевшую костромичку подоспевшие медики смогли привести меньше чем за три минуты. Ей посоветовали сделать перерыв в прогулках под солнцем и держаться в тени, пока зной не спадет.
Инйидент произошел около 14 часов.
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