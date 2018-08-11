Выпечку по саратовским магазинам развозят в грязном «пирожке»

Булки и другие мучные изделия лежат в открытых коробках прямо на полу автомобиля. Жители областного центра во время разгрузки стали невольными свидетелями, как в магазин «Семейный», расположенный на пересечении улиц Вольская и Белоглинская, доставляются продукты питания.

Внутри небольшого грузовика, куда кладутся продукты питания, предназначенные для продажи, полная антисанитария. Тем не менее, это совершенно не смущает «кондитеров»: плюшки и слойки в ничем не закрытых коробках неизвестного происхождения наставлены штабелями в кузове машины. «Вот так происходит доставка выпечки в магазин „Семейный“, соблюдение санитарных норм „на высоте“ и в приоритете. Приятного аппетита, друзья», — гласит подпись под совершенно неаппетитными фотодоказательствами пренебрежения магазином санитарных норм и правил.

Фото: «Саратов онлайн» ВК