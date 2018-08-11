Ещё
Выпечку по саратовским магазинам развозят в грязном «пирожке»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выпечку по саратовским магазинам развозят в грязном «пирожке» 

Новости Саратова 11 августа 2018
Фото: Новости Саратова
Булки и другие мучные изделия лежат в открытых коробках прямо на полу автомобиля. Жители областного центра во время разгрузки стали невольными свидетелями, как в магазин «Семейный», расположенный на пересечении улиц Вольская и Белоглинская, доставляются продукты питания.
Внутри небольшого грузовика, куда кладутся продукты питания, предназначенные для продажи, полная антисанитария. Тем не менее, это совершенно не смущает «кондитеров»: плюшки и слойки в ничем не закрытых коробках неизвестного происхождения наставлены штабелями в кузове машины. «Вот так происходит доставка выпечки в магазин „Семейный“, соблюдение санитарных норм „на высоте“ и в приоритете. Приятного аппетита, друзья», — гласит подпись под совершенно неаппетитными фотодоказательствами пренебрежения магазином санитарных норм и правил.
Фото: «Саратов онлайн» ВК
Новости Саратова: последние новости
Саратовец на гидроцикле напугал загоравшую женщину до потери сознания В Саратове ищут сбившего байдарочника скутериста Саратовцы пожаловались губернатору на убийственные дороги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд51
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение