Автоподъёмник своими руками для гаража: как сделать, монтаж, фундамент, установка, чертежи, видео

Для осмотра или ремонта низа автомобиля иногда необходим подъёмник. Конечно, можно обратиться на станцию техобслуживания, но умельцы, которые сами ремонтируют свою машину, могут сделать себе в гараж подъёмный механизм. Узнаем принципы работы подъёмников и их конструктивные особенности, а также как самостоятельно изготовить подъёмник и правильно его эксплуатировать.

Принцип работы Типы автоподъёмников Подъёмник для гаража своими руками Материалы для работы Пошаговая инструкция Установка Правильная эксплуатация Схема автоподъемника$ ('.index-post.contents').toggleClass ('hide-text', localStorage.getItem ('hide-contents') === '1')

Принцип работы

Автоподъёмник — это специальное техоборудование, которое используют для проведения ремонтных работ и техобслуживания автотранспорта путём поднятия и удержания на определенной высоте.

Знаете ли вы? Создатель самого первого автомобильного гидравлического подъёмника авторемонтник Питер Лунати придумал это устройство в 1925 году. Однажды в парикмахерской он обратил внимание, как быстро и ловко регулируются там кресла для клиентов, которых стригут. Очень скоро Лунати сделал подъёмник с платформой, имеющий центральную гидравлическую стойку.

Часто его используют вместе с другими устройствами, инструментами и приспособлениями. Применяют данное оборудование в целях экономии площади гаража и мастерских для ремонта автомобилей.

Типы автоподъёмников

В зависимости от способа установки подъёмники бывают:

стационарными;передвижными (мобильными);переносными.

От вида механизма для подъёма они делятся на следующие типы:

механические;пневмогидравлические;гидравлические.

По типу привода:

ручные;электрические;работающие от двигателя автомобиля.

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Рассмотрим основные типы автомобильных подъёмников:

Одностоечный. Основой для него служит 1 несущая стойка. Главный положительный фактор от использования такого устройства — относительно маленькая площадь, которую оно занимает. Может быть закреплён стационарно или быть передвижным. Стационарные обладают способностью поднять груз до 2,5 тонн, а передвижные — до 0,25 тонн. Транспортное средство поднимается за счёт 2 кронштейнов, расположенных с одной стороны.

Двухстоечный. Бывает только стационарным и крепится к полу при помощи анкерных болтов. Служит для поднятия авто на необходимый уровень по высоте для ремонта и техобслуживания. Состоит из 2 стоек с кронштейнами, позволяющими брать для подъёма груз до 5 тонн и выше.

Четырёхстоечный. Содержит 4 стойки, к которым крепят платформу. Работа происходит за счёт гидравлики. Платформы могут быть разными — с дополнительными микроподьёмниками, гладкими, с передвижными пластинами для колёс сзади. Грузоподъёмность такого подъемника — до 20 тонн. Отлично подходит для тяжёлого транспорта.

Ножничные, или параллелограммные. Такая техника позволяет экономить площадь в нерабочем состоянии, когда устанавливается с заглублёнными трапами. Она оснащена гидравлическими приводами, что делает работу бесшумной и более надёжной. Синхронизация сторон ножничного подъёмника происходит за счёт электродвигателя или гидравлики.

Плунжерный. Имеет наиболее простую конструкцию. На установленных по вертикали плунжерах гидравлических цилиндров крепят кронштейны. Такой подъёмник может быть 2 видов, в зависимости от установки гидравлических приводов, — наземного или с заглублением ниже уровня пола. Второй вариант хорошо экономит пространство. Данное подъёмное оборудование обеспечивает доступ к машине с любых сторон. Знаете ли вы? Наиболее приобретаемыми являются 1— и 2-стоечные автоподъёмники, так как большинство автомастерских специализируются на ремонте и обслуживании легковых автомобилей. Бывают 1-, 2-, 4-плунжерные подъёмники, которые соединены синхронизационными схемами для ремонта и техобслуживания крупных по размерам транспортных средств.

Ямные домкраты. Используются для частичного подъёма машин для проведения слесарных работ или сход-развала. Могут иметь ручной или пневматический привод. Порой работают вместе с ножничными или четырёхстоечными подъёмниками.

Подъёмник для гаража своими руками

Для своего гаража можно самим сделать ямный подъёмник, которым будет удобно пользоваться. Такой подъёмник имеет безопасную конструкцию, что немаловажно для самоделок, а также прост в эксплуатации.

Высота нашей самодельной конструкции будет зависеть от используемого гидравлического домкрата, который будет поднимать верхнюю часть, а длина — от ширины ямы в гараже. Каретка подъёмника будет высотой 35 см и шириной 80 см для ямы соответствующих размеров.

Знаете ли вы? Для увеличения высоты подъёма можно использовать не только выточенные токарем лапы, но и старые подушки для передних стоек автомобиля. Они кладутся на верхнюю часть подъёмника под подрамник или лонжерон.

Она будет оборудована роликами, которые располагаются по ширине ямы и будут передвигать всю эту конструкцию по длине ямы. При изготовлении и установке подъёмника следует учитывать, что края ямы гаража должны быть отделаны уголками, по которым будут ходить ролики.

Поэтому выбранные ролики должны выдерживать большой вес и свободно передвигаться по уголкам, установленным по длине ямы.

Материалы для работы

Для того чтобы изготовить конструкцию для подъёма машины, следует запастись такими материалами:

швеллер 100 мм — 1,5 м;уголок 63 мм — 2,5 м;уголок 50 мм — 2,5 м;труба стальная квадратная 40 мм — 0,6 м; труба стальная квадратная 50 мм — 0,5 м;Важно! Весь металлопрокат должен быть из толстостенного металла (от 4–5 мм и выше), так как конструкция, сделанная самим, должна быть крепкой и надёжной.

Также потребуется сварочный аппарат.домкрат на 12 тонн для машины — 1 шт. ;ролики ГРМ — 4 шт.

Пошаговая инструкция

Для изготовления подъёмника следует выполнить следующие шаги:

Вырезать из швеллера 100 мм основу конструкции (80 см низа и 2 куска по 35 см для боков). Сначала их прихватить, а затем сварить. При этом важно следить за устойчивостью конструкции и плотно подгонять детали одна под другую. Из уголка 63 мм вырезать по ширине 35 см 2 боковые детали для каретки подъёмника. Также прихватить и сварить по бокам вверху полученной основы конструкции из швеллера. В месте вылета направляющих в уголке вырезать квадрат со стороной чуть менее 50 мм. К бокам каретки из швеллера 100 мм к вырезанному квадрату приварить направляющие из квадрата 50 мм, в которые будет вставляться выдвижная верхняя часть своими двумя направляющими из квадрата 40 мм. Вырезать из профиля 50 мм (по длине 80 см) 2 куска и приварить в верхней части каретки к боковым уголкам, оставляя между ними место для верхней части, выдвигаемой домкратом. Установить ролики к боковым верхним уголкам 63 мм. На каждом боку установить по 2 ролика, расстояние между которыми — примерно 28 см. Ролики должны чётко попасть в уголки по сторонам ямы. Сделать верхнюю выдвижную часть подъёмника. Для этого надо отрезать и сварить вместе 2 одинаковых уголка 63 мм длиной по 90 см, сделав из них полую квадратную трубу. Затем приварить к сваренным вместе уголкам, не доходя до их концов, 2 направляющие из квадрата 40 мм длиной 30 см. Направляющие вместе с промежутком с ними должны занять чуть менее 80 см. Приварить к сваренным уголкам между направляющими усилитель из квадрата 40 мм. Верхняя выдвижная часть должна плотно входить и выходить из направляющих основы. Важно! Все детали должны быть плотно подогнаны друг под друга, особенно в том месте, где направляющие верхней части из квадратного профиля 40 мм вставляются в направляющие основы из квадратного профиля 50 мм, — чтобы не было перекосов. Где необходимо, нужно воспользоваться напильником для лучшей подгонки деталей. Сделать 2 лапы длиной 47 см из квадратного профиля 50 мм с толщиной 5 мм. Они будут помещаться в верхнюю, сваренную из уголков 63 мм, полую часть и выдвигаться из неё по необходимости. На одном конце каждой лапы нужно приварить палец с внутренним диаметром 30 мм. Для них у токаря следует заказать дополнительные элементы, которые можно вставлять в отверстия лап для увеличения уровня подъёма механизма.

Видео: изготовление автоподъёмника своими руками

Установка

Если вы учли все важные моменты соотношений ширины ямы, высоты домкрата и размеров самой конструкции, то нижняя часть швеллера должна свободно опуститься в яму, а ролики на верхней части — расположиться по ширине ямы и передвигаться по уголкам, установленным по её длине.

На нижнюю часть из швеллера посередине устанавливается гидравлический домкрат, который в случае необходимости запускается в действие и поднимает верхнюю выдвижную часть, поднимающую автомобиль. Там же можно хранить специальные насадки на лапы, используемые как удлинители.

Правильная эксплуатация

При использовании подъёмника обычно делают следующее:

Направляющие следует смазать, например, солидолом для лучшего выдвижения из подъёмника. За состоянием смазки всегда нужно следить и подновлять её по необходимости.

Лапу выдвинуть на нужное расстояние и в неё вставить выточенную лапу с нужными удлинителями. Поднимаемый автомобиль должен быть зафиксирован на ручной тормоз — убедитесь в этом. Домкрат нужно закрутить и сделать подъём на нужную высоту. Заходить под автомобиль допустимо только после остановки работы подъёмника. Запрещено совать голову или конечности между боковинами подъёмника. Нельзя класть руки или пальцы возле роликов.

Схема автоподъемника

Перед тем как начать работу, лучше всего набросать схему будущего изделия. Первым делом следует нарисовать чертежи основы из швеллера, длина которой равна ширине ямы (можно минус несколько см).

Высота конструкции из швеллера и её бока должны быть не ниже используемого домкрата. Остальные детали нужно планировать и чертить исходя из этих главных параметров.

Важно, чтобы ролики, крепящиеся к боковым уголкам, точно попадали в уголки ямы. Другим важным моментом будет точное вхождение квадратных труб 40 мм в направляющие из квадрата 50 мм, приваренные к боковым швеллерам.

Если есть опыт сварки и изготовления металлоконструкций, то вам вполне будет под силу самостоятельно изготовить удобный ямный подъёмник себе в гараж. Это поможет сэкономить бюджет и сделать изделие точно под параметры вашей смотровой ямы в гараже.