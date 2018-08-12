Новый ростовский «фонтан»: на Северном прорвало канализацию

Коммунальная авария произошла в ночь с 11 на 12 августа на одной из улиц Северного жилого массива. На проспекте Космонавтов забил очередной «гейзер». Об этом в социальных сетях сообщает один из очевидцев.

— Водоканал запустил новый фонтан на Космонавтов — Комарова, — написал автор публикации.

Видео: Это Ростов-на-Дону/ vk.com Он также разместил видео с места происшествия. На ролике виден столб воды, бьющий на несколько метров вверх.

Мы обратились за комментарием в «Ростовводоканал».

— На место уже выезжали наши рабочие. Заявку передали в службу Департамента ЖКХ и энергетики Ростова, — ответили корреспонденту 161.ru в водоканале.

Это не единственная авария подобного рода за эту неделю. 8 августа на улице Красноармейской из-под канализационного люка прямо на тротуар забил «грязевой» фонтан.