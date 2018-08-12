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Новый ростовский «фонтан»: на Северном прорвало канализацию
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Новый ростовский «фонтан»: на Северном прорвало канализацию 

161.ru 12 августа 2018
Фото: 161.ru
Коммунальная авария произошла в ночь с 11 на 12 августа на одной из улиц Северного жилого массива. На проспекте Космонавтов забил очередной «гейзер». Об этом в социальных сетях сообщает один из очевидцев.
— Водоканал запустил новый фонтан на Космонавтов — Комарова, — написал автор публикации.
Видео: Это Ростов-на-Дону/ vk.com  Он также разместил видео с места происшествия. На ролике виден столб воды, бьющий на несколько метров вверх.
Мы обратились за комментарием в «Ростовводоканал».
— На место уже выезжали наши рабочие. Заявку передали в службу Департамента ЖКХ и энергетики Ростова, — ответили корреспонденту 161.ru в водоканале.
Это не единственная авария подобного рода за эту неделю. 8 августа на улице Красноармейской из-под канализационного люка прямо на тротуар забил «грязевой» фонтан.
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