В Ростове чиновники закрыли пешеходную зону на Красноармейской забором

В Ростове-на-Дону по распоряжению местных властей были установлены пешеходные ограждения на улице Красноармейской, от Буденовского проспекта до переулка Доломановского. Сделано это для повышения безопасности пешеходов, разграничивая пешеходную зону и проезжую часть. Однако такое решение создает серьезные неудобства для ростовчан и гостей города. Когда ты прогуливаешься по городу и посреди пешеходной зоны «внезапно вырос забор» много положительных эмоций не вызывает. Вместо установки светофора или знак нерегулируемого пешеходного перехода ростовские чиновники просто поставили забор, рассказывают жители Ростова.