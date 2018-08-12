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В Ростове чиновники закрыли пешеходную зону на Красноармейской забором
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В Ростове чиновники закрыли пешеходную зону на Красноармейской забором 

Ростовские Вести 12 августа 2018
Фото: Ростовские Вести
В Ростове-на-Дону по распоряжению местных властей были установлены пешеходные ограждения на улице Красноармейской, от Буденовского проспекта до переулка Доломановского. Сделано это для повышения безопасности пешеходов, разграничивая пешеходную зону и проезжую часть. Однако такое решение создает серьезные неудобства для ростовчан и гостей города. Когда ты прогуливаешься по городу и посреди пешеходной зоны «внезапно вырос забор» много положительных эмоций не вызывает. Вместо установки светофора или знак нерегулируемого пешеходного перехода ростовские чиновники просто поставили забор, рассказывают жители Ростова.
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