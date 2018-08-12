Как добраться на авиашоу на аэродром под Челябинском?

19 августа недалеко от Челябинска на аэродроме Калачёво состоится авиационный праздник. Как добраться до площадки на общественном транспорте из Челябинска?

Челябинцам проще всего добираться до аэродрома от железнодорожного вокзала или областной больницы.

От памятника «Сказ об Урале» — маршрутное такси № 302. Интервал движения 20-30 минут. Время в пути 45-50 минут. Проезд до остановки «Аэродром».

От Автостанции в ТК «Синегорье» (Южные ворота) и автостанции у Областной больницы («Южная») — автобусами № 140 Челябинск — Еткуль и № 187 Челябинск — Роза до остановки «Аэродром». Попросите водителя остановиться у старого аэродрома. Время в пути 45-60 минут.

Время отправления маршрута № 187 От «Синегорья»: 7:30, 8:35, 9:00, 10:34, 11:33, 13:01.

От Областной больницы: 7:45, 8:50, 9:15, 10:49, 11:48, 13:16.

Стоимость поездки 60 рублей.

Время отправления маршрута № 140 От «Синегорья»: 7:55, 9:15, 10:20, 11:10, 12:10.

От Областной больницы»: 8:10, 9:30, 10:35, 11:25, 12:25.

Стоимость поездки 52 рубля

Напомним, авиационный праздник в Калачёво начнётся в 10:30.

Также есть рейсы и в более позднее время. Билеты можно купить в кассе автостанции. Более подробную информацию о расписании движения автобусов и стоимости проезда можно уточнить по телефону справочной службы: 778-62-42.