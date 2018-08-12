Самые необычные дома на колёсах

Вы любите комфорт, свой дом и путешествия, вам нравятся красивые закаты, море, разные города и интересные пейзажи, но вы не знаете, как всё это можно совместить? Именно караванинг, или путешествие по всему миру в комфортном автомобиле, сделает вашу мечту реальной. Дом на колёсах оборудован не только спальным местом, но и всем, что нужно для отдыха: душем, санузлом и бытовой техникой. Вы будете свободны в своём выборе, где и на какое время остановиться, в любой момент можете переехать в другое место, больше не нужно согласовывать с туроператором отели и даты отдыха и носить тяжёлые сумки. Сегодня мы расскажем обо всех преимуществах таких машин, а также о том, какие бывают автодома, и как правильно выбрать или переоборудовать из разных моделей автомобилей.

Дом на колёсах может заменить городскую квартиру

Содержание статьи

1 Как называется и для чего нужен дом на колёсах

2 Все «за» и «против» автодомов на колёсах

3 Классификация домов-машин на колёсах с фото моделей

3.1 Что такое интегрированный и полуинтегрированный автодом

3.2 Жилой и альковный дом на колёсах для дальних путешествий

4 Дом-прицеп на колёсах: фото внутри и снаружи

4.1 Как устроен стационарный дом-прицеп

4.2 Прицепы-палатки: фото внутри и снаружи

5 По каким параметрам следует выбирать автодом — рекомендации нашей редакции

6 Основные рекомендации по эксплуатации дома на колёсах

7 Какие особенности подстерегают владельцев дома на колёсах

7.1 Компактный прицеп-палатка

7.2 Особенности домов на колёсах в виде прицепов-трейлеров

7.3 Семейный автодом на основе минивэна

7.4 Предмет роскоши − дом на колёсах на базе автобуса

7.5 Достойный отдых по высшему разряду в микроавтобусе

8 Нюансы изготовления своими руками дома на колёсах

8.1 Как легко и быстро можно сделать своими руками дом на колёсах из прицепа

8.2 Изготовление своими руками автодома на колёсах из Газели

9 Сколько стоит дом на колёсах в базовой комплектации

10 Заключение

Как называется и для чего нужен дом на колёсах

Дом на колёсах, или автодом, — это автомобиль, салон которого обустроен для комфортного проживания во время поездок. Жилой блок может быть установлен на шасси небольших грузовиков или прицепляться к любому авто. Второй вариант более доступен и распространён в нашей стране. Его за ненадобностью легко отцепить и пользоваться обычным автомобилем в повседневной жизни. Второй вариант представлен в виде небольших автобусов или минивэнов, внутри которых расположены полноценные спальные места. В максимальных комплектациях установлен санузел, душ и бытовая техника, проведено освещение.

Во время путешествий можно остановиться на отдых практически в любом месте

Все «за» и «против» автодомов на колёсах

Автодома и трейлеры имеют массу преимуществ:

нет зависимости от турагентов, наличия свободных мест в самолётах или поездах, вам не нужно тратиться на отели, всё необходимое у вас всегда под рукой;

самостоятельно планируете путешествие и длительность поездки;

комфортный отдых, всегда можно принять душ или разогреть пищу.

Перед таким важным приобретением будущий владелец должен знать и о некоторых недостатках домиков на колёсах:

в первую очередь нужно отметить стоимость. Дом на колёсах пока недоступен многим автолюбителям;

гружёный трейлер будет потреблять довольно много топлива;

не все страны могут похвастаться достаточным количеством кемпингов, особенно это касается России и ближнего зарубежья.

Даже в небольшом автомобиле можно установить необходимое оборудование

Классификация домов-машин на колёсах с фото моделей

Передвижные автодома бывают четырёх видов, которые устроены на базе прицепа или автобуса.

Что такое интегрированный и полуинтегрированный автодом

Вид автодома

Описание

Интегрированный

Это один их самых комфортных видов транспорта класса А. Кабина интегрирована в общее пространство, при необходимости на парковках места водителя и пассажира могут быть повёрнуты в сторону салона.

Полуинтегрированный

Автофургоны относят к классу В. Их производят на серийных шасси, на которые устанавливают жилую кабину.

Жилой и альковный дом на колёсах для дальних путешествий

Вид дома на колёсах

Описание

Альковый

Основное отличие — это альков или спальное место для двух человек над кабиной водителя. В таком автотранспорте может комфортно путешествовать 6-8 человек.

Жилой дом Кастеваген или микроавтобус, который относится в D классу. В нём комфортно разместятся 2 человека, но для отдыха нужно сделать остановку, чтобы разложить модули.

Дом-прицеп на колёсах: фото внутри и снаружи

Дома на базе прицепа ещё называют дачами на колёсах. Они также могут быть оборудованы спальной и обеденной зоной. Это прекрасный вариант не только для караванинга, такой вагончик можно поставить на участке, где не разрешено строительство, или просто на возведение нового дома нет времени.

Как устроен стационарный дом-прицеп

В стационарных домах-прицепахможет быть оборудовано до шести спальных мест. Длина и ширина автодома начинается от 2,5×2,2 м. Производители дополнительно по желанию заказчика могут утеплить конструкцию, что позволяет в автоприцепе комфортно путешествовать в зимних условиях. В авто больших размеров можно разместить санузел, кухню с плитой, мойку и холодильник.

Это следует знать! Во время движения в прицепе находиться нельзя.

При выборе стационарного дома-прицепа важно уточнить вес гружёной модели и оценить, сможет ли ваш автомобиль перемещать такую конструкцию.

Стандартная планировка прицепа в разрезе

Прицепы-палатки: фото внутри и снаружи

Такие прицепы предназначены для отдыха в тёплое время года, так как в них не предусмотрено утепление. Они могут быть разных габаритов, в сложенном виде −обычно не более метра. Палатка раскладывается на твёрдой поверхности, спальные места чаще всего устроены в прицепе, а под тентом — вспомогательные. Дополнительно можно поставить небольшую плиту, оборудовать мойку. Можно выделить три модификации прицепов-палаток:

конструкции боковых стенок и крыши жёсткие;

жёсткие только стены, крыша накрыта тентом;

стены из ткани, крыша выполнена из пластика.

Прицеп-палатка из ткани

По каким параметрам следует выбирать автодом — рекомендации нашей редакции

Каждый из автодомов обладает определёнными достоинствами и недостатками. Перед выбором нужно изучить технические характеристики и финансовые возможности, ведь их стоимость может в разы отличаться друг от друга.

Критерии выбора

Рекомендации

По жилой площади

Для путешествий большими компаниями следует выбирать альковые конструкции вместимостью до 8 человек.

По проходимости

Дома на колёсах обладают неплохой проходимостью, исключение составляют прицепы-палатки.

Цена

Интегрированные авто стоят дорого и относятся к предметам роскоши. Для небольших путешествий в компании 2-4 человека самый оптимальный вариант — минивэн и прицеп-палатка.

Техническое обслуживание

Прицепы-палатки неприхотливы в обслуживании, у них практически нет узлов, которым может понадобиться срочный ремонт в дороге, кроме колёс. Дом на колёсах — это полноценный автомобиль с дополнительной комплектацией, у них на порядок больше узлов, которым может потребоваться ремонт.

Для больших компаний следует выбирать автодома с дополнительными спальными местами

Основные рекомендации по эксплуатации дома на колёсах

Если вы планируете пополнить ряды автопутешественников, нужно ознакомиться с особенностями эксплуатации автодомиков:

Если вы впервые стали владельцем автодома, поездки рекомендуется сделать на недалёкие расстояния. Прочувствуйте машину, поучитесь управлять, маневрировать, ездить задним ходом, помните о «мёртвой зоне», которая находится сзади автомобиля. Дополнительно можно установить камеру заднего вида.

Тормозной путь гружёного авто намного выше, чем у обычного, во время движения важно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Все шкафчики должны быть закрыты, оборудование хорошозакреплено, чтобы во время резкого торможения и ускорения ничего не упало.

Следите за показаниями приборов, вовремя проходите техническое обслуживание, тогда и автомобиль будет радовать вас не один год.

Габариты автодома превышают обычный автомобиль, поэтому лучше отказаться от проезда по узким улочкам

Какие особенности подстерегают владельцев дома на колёсах

Самостоятельноеавтопутешествие может таить в себе определённые трудности, о которых следует позаботиться заранее:

недостаток кемпингов, особенно в нашей стране и ближнем зарубежье. Соответственно, о запасах питьевой воды следует позаботиться заранее;

не все модели автотранспорта могут проехать по бездорожью;

следует заранее уточнить наличие кемпингов по дороге, на которых могут останавливаться автодома. Часто на карте обозначены места отдыха для легковых автомобилей;

кемпинги расположены на удалении от автобанов, а это лишние затраты на топлива. Кроме того, парковочное место стоит довольно дорого, а останавливаться около рек и озёр чревато наложением штрафа.

И, тем не менее, эти трудности несравнимы с комфортом, который получают путешественники в автодомах или на машинах с прицепными домиками. Независимость от погодных условий и услуг, которые навязывают гиды в отелях, всегда под рукой полный сервис — вот основные достоинства самостоятельных путешествий.

Кемпинги для автодомов взымают плату за стоянку

Компактный прицеп-палатка

В прицепе-палатке могут разместиться 2-4 человека. Основной недостаток складных конструкций — их можно раскладывать только на стоянках, и на это потребуется некоторое время. Из преимуществ следует выделить:

у них небольшая высота, а значит, проезд ничто не ограничивает, в том числе им доступны и подземные паркинги;

раскладная конструкция может иметь несколько зон: обеденную, спальную и место приготовления пищи.

Часто конструкция дополнена навесом, который защищает от палящего солнца.

Особенности домов на колёсах в виде прицепов-трейлеров

Прицеп-трейлер, или прицеп-дача, — это конструкция с жёсткими стенками. В зависимости от габаритов в нём могут разместиться от двух и более человек. Производители выпускают автоприцепы в разной комплектации:

с утеплёнными стенами;

с кухней;

дополнительно прицеп может быть оснащён техникой: холодильником и мойкой;

с санузлом и душем;

с дополнительным обогревом.

Нужно отметить, что такой комфорт будет стоить немалых денег. Для редких путешествий на небольшие расстояния можно купить и более бюджетную модель без дополнительного сервиса.

Комфортный прицеп для дальних путешествий

Семейный автодом на основе минивэна

Наиболее оптимальное решение для путешествий без акцента на комфорт — дома на базе минивэнов. Их можно использовать как на близкие расстояния, так и планировать и более длительный отдых. Основное назначение таких авто — комфортный ночлег в дороге. При желании владельцы могут доукомплектовать его переносной кухней с газовым баллономи небольшой ёмкостью для воды. Однако нужно помнить, что всё оборудование имеет определённый вес, а это увеличивает расход топлива.

Дом на колёсах внутри и снаружи на базе минивэна марки « Фольксваген

Предмет роскоши − дом на колёсах на базе автобуса

Самый дорогой дом на колёсах — изготовлен на базе автобуса, основное преимущество которого — внутри можно разместить всё необходимое для комфортного путешествия:

аккумулятор;

электросеть;

установить ёмкости для воды;

закрепить баллоны с газом.

Всё это оборудование позволяет в кемпере установить душевую систему, санузел, плиту, холодильник, обогреватель и микроволновку и организовать несколько спальных мест.

Оснащение дома на колёсах на базе автобуса

Достойный отдых по высшему разряду в микроавтобусе

Автодом на базе микроавтобуса — это настоящая находка для путешественников. Внутри салона в зависимости от модели можно разместить:

санузел и душевую кабину;

спальню и кухню;

всёоборудование.

В небольшом доме на колёсах, например, на базе фиата , могут комфортно путешествовать 2-4 человека на любые расстояния.

Вариант планировки микроавтобуса

Нюансы изготовления своими руками дома на колёсах

При желании можно свой автомобиль самостоятельно оборудовать достаточно комфортно для длительных путешествий. Однако предварительно лучше уточнить все технические тонкости, чтобы избежать ошибок во время переделок.

Это важно! Предварительно следует ознакомиться с нормативными актами, так как многие автодома на колёсах должны соответствовать определённым требованиям и подлежат регистрации.

Как легко и быстро можно сделать своими руками дом на колёсах из прицепа

Сделать домик-дачу на колёсах из прицепа своими руками совсем несложно, здесь понадобятся навыки работы со сварочным оборудованием. Предлагаем наглядно посмотреть, как можно легко и быстро переоборудовать прицеп в комфортный раскладной туристический домик.

Иллюстрация

Описание действия

По бокам прицепа приварить дополнительные места хранения − бардачки из металла.

Спереди прицепа можно сделать конструкцию с доступом с обеих сторон к нише прицепа в разобранном виде.

Далее нужно заменить колёса прицепа.

С внешней стороны прицепа установить розетку под генератор.

С задней стороны нужно приварить упоры, которые будут дополнительной опорой палатки в разобранном виде.

С одной из сторон приварить раму, на которой будет установлена канистра на 10 л воды.

Сбоку установить розетки на 220 В, которые работают от генератора.

Установить вентиляцию с двух сторон на каркасе палатки.

Установить съёмную палатку на сварном каркасе.

Внутри можно дополнительно сделать ниши под мелочёвку.

В результате получилась конструкция со спальным местом размером 2×1,4 метра

Более подробно описание можно посмотреть на видео.

Изготовление своими руками автодома на колёсах из Газели

Для изготовления автодомана колёсах на базе автомобиля идеальный вариант — микроавтобус Газель, он имеет оптимальный по размерам кузов, из которого получится довольно вместительный жилой комплекс:

Предварительно следует провести подготовительные работы: демонтировать сидения и удалить лишние предметы;изнутри прогрунтовать кузов; выполнить отделку салона.

Установить генератор и электрику.

Закрепить ёмкость для воды и выполнить подводку труб к мойке, санузлу и душевой.

Ещё одна популярная модель для автодомана колёсах — Мерседес . Он бывает разных габаритов, поэтому в каждом случае следует индивидуально планировать комфортное размещение зон внутри салона. Также для домика на колёсах используют и Камаз, вместительный кузов которого позволяет организовать внутри несколько помещений. Единственный нюанс — грузовое авто не предназначено для перевозки людей, поэтому нужна обшивка и утепление стеновых и потолочных конструкций.

Дом на колёсах на базе Урала

Сколько стоит дом на колёсах в базовой комплектации

Самые бюджетные автодома на колёсах — это прицепы-палатки и жилые минивэны. Однако отдых в них комфортным трудно назвать, они скорее подойдут для небольших вылазок на природу и коротких путешествий. Если вы планируете посвятить поездкам много времени, следует позаботиться о финансовой составляющей. Предлагаем обзор цен в России на новые автодома на колёсах в разной модификации и комплектации.

Фото

Марка

Стоимость (по состоянию на август 2018 г.), руб.

Adria Action 361 LH 1 322 539 Adria Polaris SL 4 000 000 Adria Active

5 143 208 Bimobil Iveco Daily EX358

15 429 624 Fleetwood Discovery 40X 22 777 064 Заключение

Покупая дом на колёсах, самое главное − определиться, какой вид авто вам необходим, и какой сервис важен в первую очередь. В нашем обзоре можно видеть, что автомобили для дальних странствий доступны даже при ограниченном бюджете. В крайнем случае его вполне под силу сделать своими руками.

Надеемся, что наш обзор вам понравился, и вы откроете для себя совершенно другой вид отдыха — в домике на колёсах. Расскажите нам в комментариях, задумывались ли вы о таком приобретении, и в каких странах планируете побывать после его покупки. А в заключение предлагаем посмотреть видео, как оснащены 10 самых дорогих домов на колёсах мира.