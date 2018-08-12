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Мост через Волгу в Дубне будет способствовать развитию города
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Мост через Волгу в Дубне будет способствовать развитию города 

РИАМО 12 августа 2018
Фото: РИАМО
После окончания строительства мост через реку Волгу в подмосковной Дубне позволит наиболее интенсивно развивать город, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В свое время я попросил поддержки нашего президента. Город Волгой разделен надвое. И долгое время, десятилетиями люди ехали по очень такой сложной дороге, которая там существует в аварийном состоянии. Больше одного километра мост. И, соответственно, к концу этого года сдадим его. Это позволит нам наиболее интенсивно развивать эту территорию», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Строительство мостового перехода началось в декабре 2016 года, рабочее движение планируется открыть в декабре 2018 года.
Сооружение включает три части: правобережную и левобережную эстакады и мост с русловым пролетом. Проектом предусмотрено устройство кольцевого пересечения проспекта Боголюбова и улицы Вернова с тремя полосами движения. Пересечение с существующей железной дорогой будет выполнено в разных уровнях. Предполагается устройство двух съездов, а также тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок с павильонами и остановочными площадками.
На сегодняшний день мост через реку Волгу относится к уникальным искусственным сооружениям и считается одним из крупнейших строящихся проектов в РФ. Расстояние между русловыми опорами, рассчитанное для сохранения полноценного судоходного движения, составляет 168 метров.
Общая протяженность сооружения с четырьмя полосами движения (по две полосы в каждую сторону) и расчетной скоростью 80 километров в час составит почти 2 километра, в том числе 1166 метров — длина моста. Расчетная пропускная способность объекта — свыше 24 тысяч автомобилей в сутки.
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