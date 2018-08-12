Мызинский мост открыли для всех. Только по ночам

— Мызинский мост открыт для всех с 22:00 до 6:00 утра. ДПС нет, — подписал свои фотографии в соцсетях Сергей Вашурин.

Действительно, под знаками «Проезд запрещен» появились таблички, показывающие, в какое время запрещающий знак действует. Исходя из того, что там указано время с 6:00 до 22:00, автомобилисты решили, что в остальное время путь для них открыт. В мэрии Нижнего Новгорода их выводы подтвердили.

Ремонт переправы начали 9 июля. Проезжую часть ограничили до двух полос — по одной в каждую сторону. Мост и подъезды к нему сковали пробки. Сначала проезд закрыли для большегрузов, а потом и для личного транспорта.

Изначально планировалось, что ремонт продлится до ноября. Но в региональном правительстве оценили степень неудобства для нижегородцев и поручили открыть переправу к началу учебного года. Ремонт решено разделить на два этапа и второй перенести на будущий год.