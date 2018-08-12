Набросившийся на сотрудника зоопарка страус попал на видео

Сотрудник пензенского зоопарка подвергся в вольере нападению страуса. Видео, запечатлевшее это происшествие, опубликовал РЕН ТВ

На кадрах видно, как агрессивная птица набрасывается на работника со шваброй, бьет его ногами, валит на землю и начинает топтать. Мужчина оказывается совершенно беззащитным перед разбушевавшемся страусом. Испугались его даже зебры, находившиеся неподалеку.

Очевидцам произошедшего оставалось только звать на помощь.

В итоге мужчине все же удалось самостоятельно встать на ноги и поспешить на выход.

Инцидент произошел 11 августа после открытия питомника, уточняет телеканал. Что заставило птицу проявить такую агрессию, остается тайной.

Ранее на видео попала макака, пытавшаяся похитить младенца.