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У здания Саратовского гарнизонного суда заметили незаконные дорожные знаки
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У здания Саратовского гарнизонного суда заметили незаконные дорожные знаки 

Свободные новости 21 час назад
Фото: Свободные новости
У здания Саратовского гарнизонного суда (дорожные знаки установлены с нарушениями закона. Об этом в посте, сопровождаемом фотографиями знаков, рассказал житель регионального центра Максим Наумов.
«По адресу Международная 8, у здания Саратовского гарнизонного суда установлены противоречащие друг другу дорожные знаки с несуществующими в ПДД РФ информационными табличками, — информирует автор. — Также знаки неправильно установлены (перпендикулярно проезжей части, а не вдоль неё). На вид очередной захват проезжей части общего пользования в целях организации парковки. Обращения отправлены в администрацию города и МВД. Возможно, работники данной организации увидят этот пост и устранят правонарушения не дожидаясь санкций».
Как видно на опубликованных саратовцев фотографиях, у здания суда установлен знак «Остановка запрещена» с информационной табличкой «кроме служебных а/м суда», а также табличкой «направления действия знаков» под ним. Знак действительно установлен параллельно проезжей части.
Рядом расположен дорожный знак «Парковка» с полустертой информационной табличкой «служебных автомобилей».
Напомним, несколько лет назад саратовский видеоблогер Евгений Ширманов добилсядемонтажа аналогичного незаконно установленного знака «Парковка только для служебных автомобилей» у отдела полиции №1 на улице Октябрьской. В 2017 году единомышленники Ширманова снялинезаконный знак «Парковка только для работников министерства» у здания минтранспорта РФ на улице Рождественской в Москве.
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