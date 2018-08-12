У здания Саратовского гарнизонного суда заметили незаконные дорожные знаки

У здания Саратовского гарнизонного суда (дорожные знаки установлены с нарушениями закона. Об этом в посте, сопровождаемом фотографиями знаков, рассказал житель регионального центра Максим Наумов.

«По адресу Международная 8, у здания Саратовского гарнизонного суда установлены противоречащие друг другу дорожные знаки с несуществующими в ПДД РФ информационными табличками, — информирует автор. — Также знаки неправильно установлены (перпендикулярно проезжей части, а не вдоль неё). На вид очередной захват проезжей части общего пользования в целях организации парковки. Обращения отправлены в администрацию города и МВД . Возможно, работники данной организации увидят этот пост и устранят правонарушения не дожидаясь санкций».

Как видно на опубликованных саратовцев фотографиях, у здания суда установлен знак «Остановка запрещена» с информационной табличкой «кроме служебных а/м суда», а также табличкой «направления действия знаков» под ним. Знак действительно установлен параллельно проезжей части.

Рядом расположен дорожный знак «Парковка» с полустертой информационной табличкой «служебных автомобилей».

Напомним, несколько лет назад саратовский видеоблогер Евгений Ширманов добилсядемонтажа аналогичного незаконно установленного знака «Парковка только для служебных автомобилей» у отдела полиции №1 на улице Октябрьской. В 2017 году единомышленники Ширманова снялинезаконный знак «Парковка только для работников министерства» у здания минтранспорта РФ на улице Рождественской в Москве.