В Техасе образовался ангел из облаков

Некоторые природные явления способны удивить очень сильно, а некоторых и поверить в существование высших сил, которые могут оставлять подобные знаки в небе. Недавно в небе над американским штатом Техас появился вполне безобидный символ в виде ангела из облаков. Однако, не все люди его восприняли как нечто доброе и светлое и большинство решило, что знак является дурным и не предвещает ничего хорошего. Странном совпадением является то, что ангела из облаков сфотографировал мужчина на шоссе, на котором до этого произошла сильная авария и погибли люди. Быть может таинственное явление предупреждало людей о грядущих негативных событиях? Но не все поверили в том, что символ является мистическим и созданным специально кем-то. Некоторые отнеслись к феномену так, как будто это обычные облака, просто принявшие причудливую форму.