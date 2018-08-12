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В Техасе образовался ангел из облаков
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В Техасе образовался ангел из облаков 

13 Новостей.ru 20 часов назад
Фото: 13 Новостей.ru
Некоторые природные явления способны удивить очень сильно, а некоторых и поверить в существование высших сил, которые могут оставлять подобные знаки в небе. Недавно в небе над американским штатом Техас появился вполне безобидный символ в виде ангела из облаков. Однако, не все люди его восприняли как нечто доброе и светлое и большинство решило, что знак является дурным и не предвещает ничего хорошего. Странном совпадением является то, что ангела из облаков сфотографировал мужчина на шоссе, на котором до этого произошла сильная авария и погибли люди. Быть может таинственное явление предупреждало людей о грядущих негативных событиях? Но не все поверили в том, что символ является мистическим и созданным специально кем-то. Некоторые отнеслись к феномену так, как будто это обычные облака, просто принявшие причудливую форму.
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