Роналдо выпишут из больницы на Ибице 13 августа

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал о своём самочувствии. Ранее стало известно, что в пятницу 41-летний южноамериканец был доставлен в больницу на острове Ибица, где отдыхал с семьёй, с диагнозом пневмония.

«Друзья, у меня был приступ гриппа. Мне пришлось лечь в больницу, но сейчас всё в порядке. Завтра меня выпишут, и я вернусь домой. Спасибо большое за ваши сообщения!» — написал бразилец на своей странице в сети «Твиттер».