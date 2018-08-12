Роналдо выпишут из больницы на Ибице 13 августа 

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо рассказал о своём самочувствии. Ранее стало известно, что в пятницу 41-летний южноамериканец был доставлен в больницу на острове Ибица, где отдыхал с семьёй, с диагнозом пневмония.
«Друзья, у меня был приступ гриппа. Мне пришлось лечь в больницу, но сейчас всё в порядке. Завтра меня выпишут, и я вернусь домой. Спасибо большое за ваши сообщения!» — написал бразилец на своей странице в сети «Твиттер».
Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе бразильской национальной команды, а также обладателем Кубка конфедераций. Он выступал за такие клубы, как ПСВ, «Интер», «Реал», «Милан», и другие команды. Бразилец завершил спортивную карьеру в 2011 году.