Роналдо выпишут из больницы в понедельник 

Двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Роналдо выпишут из больницы на Ибице в понедельник, сообщает ТАСС.
"Друзья, на Ибице я заболел сильным гриппом и в пятницу был госпитализирован. Сейчас все в порядке. Завтра, я буду выписан и смогу вернуться домой. Спасибо вам за вашу любовь и сообщения поддержки", — написал экс-футболист в своем твиттере.
На клубном уровне Роналдо известен по выступлениям за испанские «Барселону» и "Реал", итальянские «Интер» и «Милан», голландский ПСВ и бразильские клубы «Крузейро» и «Коринтианс».
Ранее Роналдо попал в больницу на Ибице.