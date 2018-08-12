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Роналдо выпишут из больницы в понедельник
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Роналдо выпишут из больницы в понедельник 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Роналдо выпишут из больницы на Ибице в понедельник, сообщает ТАСС.
"Друзья, на Ибице я заболел сильным гриппом и в пятницу был госпитализирован. Сейчас все в порядке. Завтра, я буду выписан и смогу вернуться домой. Спасибо вам за вашу любовь и сообщения поддержки", — написал экс-футболист в своем твиттере.
На клубном уровне Роналдо известен по выступлениям за испанские «Барселону» и "Реал", итальянские «Интер» и «Милан», голландский ПСВ и бразильские клубы «Крузейро» и «Коринтианс».
Ранее Роналдо попал в больницу на Ибице.
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