Роналдо выпишут из больницы в понедельник

Двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Роналдо выпишут из больницы на Ибице в понедельник, сообщает ТАСС

"Друзья, на Ибице я заболел сильным гриппом и в пятницу был госпитализирован. Сейчас все в порядке. Завтра, я буду выписан и смогу вернуться домой. Спасибо вам за вашу любовь и сообщения поддержки", — написал экс-футболист в своем твиттере.

На клубном уровне Роналдо известен по выступлениям за испанские «Барселону» и "Реал" , итальянские «Интер» и «Милан», голландский ПСВ и бразильские клубы «Крузейро» и «Коринтианс».

Ранее Роналдо попал в больницу на Ибице.