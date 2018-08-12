Мужчина попытался спрыгнуть с моста на развилке Азов-Батайск 

Ростовчанин хотел прыгнуть с моста на развилке Азов-Батайск. Он перелез через перила и несколько минут ждал подходящего момента. Видео с места происшествия опубликовал один из очевидцев. К счастью, вовремя подоспели неравнодушные водители и сотрудники полиции. Они организовали целую спецоперацию, чтоб не позволить отчаявшемуся прыгнуть.
Мужчина долго не мог решиться на прыжок
— Они отговорили мужчину, а затем затащили через перила обратно, — рассказали корреспонденту 161.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Представитель пресс-службы добавил, что мужчину госпитализировали. — Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, — уточнили в управлении. Ранее 161.ru писал, что ростовчанин спрыгнул с Ворошиловского моста и остался жив. Прыгун даже смог проплыть несколько метров, прежде чем его настигла береговая охрана.