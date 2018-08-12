Мужчина попытался спрыгнуть с моста на развилке Азов-Батайск

Ростовчанин хотел прыгнуть с моста на развилке Азов-Батайск. Он перелез через перила и несколько минут ждал подходящего момента. Видео с места происшествия опубликовал один из очевидцев. К счастью, вовремя подоспели неравнодушные водители и сотрудники полиции. Они организовали целую спецоперацию, чтоб не позволить отчаявшемуся прыгнуть.

Мужчина долго не мог решиться на прыжок