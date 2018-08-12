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Ярмольник о скандале: «Думают, если ФСО, должны накладывать в штаны»
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Ярмольник о скандале: «Думают, если ФСО, должны накладывать в штаны» 

Карельские вести 19 часов назад
Фото: Карельские вести
Это было почти два года назад. Известный актер Леонид Ярмольник попал в ДТП с принадлежащим ФСО автомобилем «Мерседес». «Мерседес» получил повреждение. Тогда же страховка была уплачена, но вот теперь всемогущая Федеральная службы охраны требует с Ярмольника еще более 800 тысяч рублей. На 21 августа назначено первое слушание по этому иску в Хамовническом суде. «МК» обратился за комментарием к артисту.
— Это ерунда какая-то. Через полтора года после случившегося ФСО чего-то нам насчитала еще, прислала какие-то бумаги, в которых много странностей. Они описывают там большой ремонт, хотя сами сдали машину на станцию техобслуживания 21 января 2017 года, а получили из ремонта 22-го. Там какая-то небрежно сфабрикованная штука, но я отдал материалы дела своим адвокатам, они разберутся. Вообще это какая-то нелепость. Видимо, они думают, что если называются ФСО, то все сразу должны накладывать в штаны. Дело даже не в деньгах, просто это странная история.
— Вообще, по-моему, силовики сильно распустились. Сажают людей за перепосты, за лайки, дают реальные сроки. — Чтобы судебная система стала другой, остается только мечтать. Это настолько очевидно, что уже, по-моему, детям понятно. Такое ощущение, что они все время занимаются заказными глупостями какими-то.
— Когда я занимался политикой, то одним из самых мудрых пожеланий и рекомендаций нашей «Гражданской платформы» было попытаться сделать цивилизованной судебную систему. Это стало чуть ли не первым пунктом, но, на мой взгляд, сейчас в стране такое либо неуместно, либо не ко времени. Только я стараюсь об этом не сильно думать, а заниматься больше своим делом. Такое ощущение: всё, что людей может волновать, тот беспредел, который творится и в котором надо разобраться, — почему-то ничего не находят, ни убийц, ни преступников, ни свидетелей. А всё, что касается, кто кого послал, кто где нахулиганил, — пожалуйста. Но в принципе мне не хочется обращать внимание на такие глупости, как мое «дело», это ниже моего достоинства. Самое удивительное, что эта организация — ФСО — за полтора года ни разу не выходила со мной на связь, притом что у них все мои координаты. Что-то согласовать, попытаться обсудить… Они почему-то действуют как абсолютно плохо работающая государственная машина с невероятным количеством сотрудников, которые все время делают то, что им скажет начальство. Им говорят, что дважды два пять, и они должны написать бумагу, подтверждающую, что это действительно так.
— Ну конечно, спущен приказ сверху, и они должны, не обсуждая, всё это подтверждать. — Но даже не с самого верха, а на таком нижнем среднем уровне. Мне кажется, это дело закончится тем, что кто-то действительно сверху скажет: «Вы что, обалдели? Ну-ка проверьте всё! Кто это у вас сварганил?» А еще я хочу поздравить ФСО с тем, что у них такие хорошие цивилизованные автомобили. Я бы на их месте ездил на «уазике», дешевле было бы обслуживать. Источник
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