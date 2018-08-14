21 и 30 августа муниципальные парковки в Казани будут бесплатными

Муниципальные парковки Казани 21 августа (на Курбан-Байрам) и 30 августа (День города и республики) будут бесплатными для автовладельцев.

Как сообщает мэрия Казани, всего в августе предусмотрено шесть бесплатных дней: 5, 12, 19, 21, 26 и 30 августа. Напомним, в воскресные дни также можно парковаться бесплатно.

В остальные дни оплата составит от 30 до 70 рублей в час.