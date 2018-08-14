21 и 30 августа муниципальные парковки в Казани будут бесплатными 

Муниципальные парковки Казани 21 августа (на Курбан-Байрам) и 30 августа (День города и республики) будут бесплатными для автовладельцев.
Как сообщает мэрия Казани, всего в августе предусмотрено шесть бесплатных дней: 5, 12, 19, 21, 26 и 30 августа. Напомним, в воскресные дни также можно парковаться бесплатно.
В остальные дни оплата составит от 30 до 70 рублей в час.
Между тем, Минтранс РФ разработал методические рекомендации по взиманию денег на платной парковке. Согласно им, при 100% загрузке в Татарстане максимальный размер платы за час парковки составляет 46 рублей, при 85% нагрузке — 11 руб.