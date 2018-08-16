Ещё 37 парковок в центре Казани станут платными

Платными станут парковки возле Дворца спорта и ЦУМа , парка им. Горького, Чеховского рынка и ещё на 34 муниципальных парковках в центре Казани.

Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов Казани. Список из 37 парковок дополнил перечень, установленный постановлением исполкома Казани №7660 от 30 декабря 2014 года.

В скором времени нельзя будет бесплатно припарковаться на многих центральных улицах, включая Петербургскую, Право-Булачную, Чехова, Нариманова, Миннуллина и другие.

Как пояснили «АиФ-Казань» в пресс-службе мэрии Казани, пока нельзя точно сказать, когда именно на этих улицах появятся знаки платной парковки. Должны провести конкурс, выбрать подрядчика, оборудовать парковочные места.

Стоимость парковки на всех перечисленных парковках — 50 рублей в час.

Платными станут парковки в следующих местах:

на ул. Право-Булачной (четыре заездных кармана);на ул. Профсоюзной (четыре заездных кармана);на ул. Нариманова (три заездных кармана);на ул. Маяковского (заездной карман у дома №27);на ул. Малой Красной (между ул. Большая Красная и Адамюка, нечётная сторона);на ул. Чернышевского (между ул. Право-Булачной и Баумана, нечётная сторона);на ул. Миннуллина (между ул. Островского и Тихомирнова, нечётная сторона);на ул. Спартаковской (между ул. Миннуллина и Суконной, чётная сторона);на ул. Жуковского (между ул. Адамюка и Большой Красной, нечётная сторона);на ул. Чехова (со стороны Чеховского рынка и между ул. Лейтенанта Шмидта и Достоевского);на ул. Сафьян (между ул. Марджани и Тукая, нечётная сторона) на ул. Ульянова-Ленина (между ул. Петербургской и Тихомирнова);на ул. Япеева (между ул. Нагорной и Большой Красной, нечётная сторона);на ул. Бехтерева (между ул. Япеева и Фукса, чётная сторона);на ул. Фукса (между ул. Большая Красная и Бехтерева);на ул. Кави Наджми (между ул. Право-Булачной и Островского, чётная сторона);на ул. Галактионова (между ул. Пушкина и Горького, нечётная сторона);на ул. Мусы Джалиля (между ул. Право-Булачной и Островского, чётная сторона);на ул. Ахтямова (между ул. Тукая и Марждани);на ул. Николаева (между ул. Салимжанова и Островского);на ул. Марджани (между ул. Сафьян и Татарстан, нечётная сторона);на ул. Айдинова (между ул. Островского и Тихомирнова, чётная сторона);на ул. Петербургской (между ул. Миннуллина и Айдинова, ул. Миннуллина и Суконной) и её параллельный проезд (между ул. Суконной и Назарбаева, чётная сторона), а также в Щербаковском переулке.