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В Казани вынесли приговор мужчине, зарезавшему соседей из-за парковки
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В Казани вынесли приговор мужчине, зарезавшему соседей из-за парковки 

АиФ Казань 5 часов назад
Фото: АиФ Казань
Верховный суд РТ вынес приговор мужчине, зарезавшему соседей из-за парковки, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
61-летнего мужчину признали виновным в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Суд установил, что 30 апреля пенсионер припарковал свой автомобиль под окнами одного из домов на улице Школа-интернат в пгт Васильево Зеленодольского района. 47-летняя жительница и 27-летний друг ее дочери сделали мужчине замечание, после чего между ними произошла ссора. В ходе нее обвиняемый достал нож и ударил им соседей. От полученных травм женщина и молодой человек скончались.
Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.
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