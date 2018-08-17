В Казани вынесли приговор мужчине, зарезавшему соседей из-за парковки

Верховный суд РТ вынес приговор мужчине, зарезавшему соседей из-за парковки, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

61-летнего мужчину признали виновным в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Суд установил, что 30 апреля пенсионер припарковал свой автомобиль под окнами одного из домов на улице Школа-интернат в пгт Васильево Зеленодольского района. 47-летняя жительница и 27-летний друг ее дочери сделали мужчине замечание, после чего между ними произошла ссора. В ходе нее обвиняемый достал нож и ударил им соседей. От полученных травм женщина и молодой человек скончались.