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Премьер-министр Монголии У. Хурэлсух уволил министра и вице-министра дорожно-транспортного развития
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Премьер-министр Монголии У. Хурэлсух уволил министра и вице-министра дорожно-транспортного развития 

ИА Синьхуа 16 часов назад
Улан-Батор, 12 августа /Синьхуа/ — Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сегодня на экстренном заседании правительства освободил от занимаемых должностей министра дорожно-транспортного развития Монголии Жадамбына Бат-Эрдэнэ, вице-министра данного ведомства Батчулууна Цогтгэрэла и глав всех департаментов соответствующего министерства. Об этом сегодня сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства Монголии.
Их увольнение напрямую связано с тем, что сегодня утром на юго-востоке Монголии произошла крупная железнодорожная авария, и в здании министерства дорожно транспортного развития Монголии произошло убийство в пьяной драке между высокопоставленными чиновниками соответствующих отделов ночью 9 августа. —0—
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