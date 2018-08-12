Премьер-министр Монголии У. Хурэлсух уволил министра и вице-министра дорожно-транспортного развития

Улан-Батор, 12 августа / Синьхуа / — Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сегодня на экстренном заседании правительства освободил от занимаемых должностей министра дорожно-транспортного развития Монголии Жадамбына Бат-Эрдэнэ, вице-министра данного ведомства Батчулууна Цогтгэрэла и глав всех департаментов соответствующего министерства. Об этом сегодня сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства Монголии.

Их увольнение напрямую связано с тем, что сегодня утром на юго-востоке Монголии произошла крупная железнодорожная авария, и в здании министерства дорожно транспортного развития Монголии произошло убийство в пьяной драке между высокопоставленными чиновниками соответствующих отделов ночью 9 августа. —0—