За торговлю контрафактом нижегородские АЗС оштрафованы на 6 млн рублей

Порядка 6 млн рублей — такова сумма «оборотных» штрафов, которые были наложены на АЗС за продажу некачественного топлива в Приволжье, в том числе в Нижегородской области. Данные за 2018 год сообщил на брифинге в Нижнем Новгороде руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов

Напомним, «оборотные» штрафы за реализацию некачественного топлива на автозаправочных станциях были законодательно закреплены в конце января 2018 года. По словам Алексея Абрамова, в этом году в России были наложены административные штрафы на 50 автозаправочных станций по всей стране, с нарушителей взыскано около 28 млн рублей. Эта сумма в несколько раз превышает показатели того же периода прошлого года.

«Мы считаем, что это самый эффективный инструмент, чтобы искоренить практику торговли контрафактным топливом», — подчеркнул Алексей Абрамов.

Другая проблема — недолив топлива. В данный момент у контролирующих органов недостаточно инструментов, чтобы эффективно бороться с этим явлением. В том числе этому препятствуют законодательные ограничения для проведения проверок.

«Перед нами стоит непростая задача найти современные технологические решения для того, чтобы проводить закупки в режиме тайного покупателя, — отметил Алексей Абрамов. — Учитывая, что доказать такие правонарушения и значимость экономического ущерба сложно, мы считаем, что штраф за недолив должен быть такой же, как и за реализацию некачественного топлива».