«Нас не выпускали из вагонов»: в Сызрани на электричку упал высоковольтный провод

Пассажиры говорят, что ждать освобождения пришлось больше получаса

Вечером в воскресенье, 12 августа, в Самарской области электричку Мирная — Сызрань пришлось остановить из-за обрыва провода. Об этом 63.ru сообщили в местной транспортной прокуратуре.

— Оборвался контактный провод. Специалисты провели необходимые ремонтные работы. Они выясняют причины случившегося, — рассказали в прокуратуре

Более эмоционально рассказывают о случившемся сами пассажиры. По их словам, их не выпускали из вагонов более получаса, так как можно было получить удар током.

— Как только нам разрешили выходить из поезда, некоторые решили покинуть электричку и пересесеть на автотранспорт, — сообщили пассажиры.