Ещё
«Нас не выпускали из вагонов»: в Сызрани на электричку упал высоковольтный провод
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нас не выпускали из вагонов»: в Сызрани на электричку упал высоковольтный провод 

63.ru 15 часов назад
Фото: 63.ru
Пассажиры говорят, что ждать освобождения пришлось больше получаса
Вечером в воскресенье, 12 августа, в Самарской области электричку Мирная — Сызрань пришлось остановить из-за обрыва провода. Об этом 63.ru сообщили в местной транспортной прокуратуре.
— Оборвался контактный провод. Специалисты провели необходимые ремонтные работы. Они выясняют причины случившегося, — рассказали в прокуратуре.
Более эмоционально рассказывают о случившемся сами пассажиры. По их словам, их не выпускали из вагонов более получаса, так как можно было получить удар током.
— Как только нам разрешили выходить из поезда, некоторые решили покинуть электричку и пересесеть на автотранспорт, — сообщили пассажиры.
63.ru: последние новости
«Откуда колеи?»: Московское шоссе ждет еще одна экспертиза На Жигулевской ГЭС опять хотят ввести ограничение на движение грузовиков Фото на байке за миллион, мотофристайл и бесплатные стейки: в Самаре стартовал фестиваль «Харлея»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд50
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО83
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение