Арбузы в Саратове продают прямо на пешеходном переходе

Торговец бахчевыми расположился в оживленном месте Заводского района — прямо на автостраде.

Жители Саратова увидели грузовик с арбузами и дынями в Заводском районе на улице Барнаульская.

Припарковав машину с ягодами у пешеходного перехода, предприимчивый торговец оказался замечен буквально каждым.

«Для хорошей торговли можно и на проезжай части встать, прямо на пешеходном переходе. Мимо такой торговли не пройдёшь и не проедешь!» — иронизирует автор снимка в социальной сети «ВКонтакте». К счастью, пока обошлось без пострадавших.

Фото: «Саратов онлайн» ВК