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Арбузы в Саратове продают прямо на пешеходном переходе
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Арбузы в Саратове продают прямо на пешеходном переходе 

Новости Саратова 15 часов назад
Фото: Новости Саратова
Торговец бахчевыми расположился в оживленном месте Заводского района — прямо на автостраде.
Жители Саратова увидели грузовик с арбузами и дынями в Заводском районе на улице Барнаульская.
Припарковав машину с ягодами у пешеходного перехода, предприимчивый торговец оказался замечен буквально каждым.
«Для хорошей торговли можно и на проезжай части встать, прямо на пешеходном переходе. Мимо такой торговли не пройдёшь и не проедешь!» — иронизирует автор снимка в социальной сети «ВКонтакте». К счастью, пока обошлось без пострадавших.
Фото: «Саратов онлайн» ВК
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