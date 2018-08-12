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Suzuki и Mazda сознаются в недобросовестном проведении тестов на выбросы
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Suzuki и Mazda сознаются в недобросовестном проведении тестов на выбросы 

Auto.Today 15 часов назад
Фото: Auto.Today
Согласно Nikkei Asian Review, компании Suzuki и Mazda признали, что проведенных испытаний автомобилей в Японии было недостаточно, чтобы надлежащим образом оценить топливную экономичность и показатели вредных выбросов.
В последнее время много производителей были подвергнуты расследованиям и даже штрафам в связи с несоблюдением новых стандартов выбросов или даже предоставлению некорректных результатов. По тем или иным причинам компании были вынуждены уволить некоторых сотрудников или запустить отзывные кампании, направленные на устранение недочетов. В их рядах оказались и Mazda с Suzuki, которые также обнаружили фальсифицированные результаты тестирования.
Suzuki заявила о неправильном испытании 6 401 из 12 819 единиц, выпущенных в 2012 году. В то время как Mazda засомневалась в 72 машинах (из 1875), собранных в 2014 году. На пресс-конференции в четверг президент Suzuki Тошихиро Судзуки извинился за действия автопроизводителей. «Существенным фактом является то, что такое большое количество наших продуктов было неправильно обработано, и мы относимся к этому серьезно. Мы не смогли обучить наших сотрудников должным образом», — сказал он.
«Очень печально, что эта ситуация заставляет пользователей беспокоиться о качестве транспортных средств и о деятельности по контролю качества производителей», — сказал министр транспорта Кеичи Исии. После появления новостей цены на акции в Mazda и Suzuki упали на 5 процентов.
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