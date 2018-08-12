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Саратовец на гидроцикле напугал загоравшую женщину до потери сознания
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Саратовец на гидроцикле напугал загоравшую женщину до потери сознания 

Новости Саратова 14 часов назад
Фото: Новости Саратова
Потерпевшей пришлось вызвать «скорую».
Как сообщили очевидцы происшествия в социальной сети «ВКонтакте», 12 августа около яхт-клуба «Есаи» под новым мостом в районе села Шумейка водитель водного мотоцикла носился вдоль пляжа. От такого лихачества у отдыхавшей на берегу женщины, лет 40-50, случился сердечный приступ.
«Этот лихач пронёсся возле неё, и она потеряла сознание. Благодаря мужчине, который находился рядом, женщина осталась жива. Этот мерзавец видел то, что случилось и поспешно уехал, не реагируя на свисты, крики и жесты отдыхающих. К тому же, у него хватило совести вернуться и повторить свои манёвры! На место происшествия была вызвана скорая помощь», — написал в паблике «Саратов онлайн» один из наблюдавших на берегу.
Пользователи в своих комментариях согласились, что порой гидроциклисты попадаются очень неадекватные. Не исключено, что некоторые из них перед катанием на гидроциклах подкрепляются горячительными напитками.
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