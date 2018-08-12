Рекорд скорости на суше в очередной раз обновлён

Speed King, знаменитый хит группы Deep Purple, записанный в 1969 году, давно стал классикой рока, но не все знают, что в истории автоспорта был гонщик, который носил такое прозвище ещё с начала 60-х.

Официально этого человека звали Мэрион Ли Томпсон, но чаще к нему обращались просто «Мики», а королём скорости его начали величать после того, как он стал первым американцем, преодолевшим на земле рубеж скорости в 400 миль в час. Для установки своего рекорда он построил специальный автомобиль, назвав его Challenger 1, и на соляном плато Бонневиль смог проехать со скоростью 406,6 миль в час (654,4 км/ч). Правда, только в одну сторону.

В наши дни его дело успешно продолжает Томпсон-младший, которому, впрочем, тоже уже под 70. Дэнни восстановил и усовершенствовал шасси Challenger 2, построенное его отцом в 1968 году, чтобы в честь 50-летнего юбилея рекорда «Короля скорости» преодолеть новый рубеж. Надо оговориться, что речь идёт исключительно о рекорде скорости на суше для автомобилей с поршневыми двигателями.

В итоге усилия Дэнни Томпсона и его команды были вознаграждены: в воскресенье, 12 августа, пилотируя Challenger 2 всё на том же плато Бонневиль, он развил фантастическую скорость в 446,6 миль в час (718 км/ч). Для регистрации официального рекорда необходимо было проехать зачётный 5-мильный отрезок ещё и в противоположном направлении, и Challenger 2 позволил сделать это ещё быстрее: во второй попытке была зафиксирована скорость в 450,9 миль в час (725,7 км/ч).

Новый официальный рекорд вычисляется как среднее арифметическое двух попыток, и теперь он равен 448,757 миль в час (722,204 км/ч). На полноприводном Challenger 2 установлены два двигателя Hemi V8, работающих на нитрометане и развивающих порядка 2500 л.с. каждый. Мощность на колёса передаётся через трансмиссию, состоящую из двух 3-ступенчатых КПП и специальную систему, позволяющую равномерно распределять крутящий момент между осями.