В Приморье таксист отказаться впускать клиентов без бахил

Кого-то это серьёзно возмутило.

Популярный инстаграм-паблик Уссурийска « Марк Чернослив » опубликовал фотографию автомобиля одной из таксомоторных компаний, на двери которого висело необычное объявление с требованием «Без бахил не входить!». Многих подписчиков позабавила такая фотография, а кого-то это серьёзно возмутило.

Читатели не скупились на комментарии.

«Туда без библии страшно сесть, не то что без бахил»

«чаще всего там есть иконки, потому можно без Библии, но крестик лучше надеть»

«Забыл подписать «я не очень то люблю свою работу, тем более работать на ней и вообще все люди мне противны» именно об этом говорит эта надпись и ниочем более!»

«Есть специальные вкладыши на ковры в машину. Будет гораздо проще»

«Правильно, ездий лучше на автобусе»

«бахилами должна обеспечить сама компания, как в мед.центрах, это даже не обсуждается, но обидно то, что большая часть пассажиров люди чистоплотные, и это об’явление больше говорит о некомпетентности водителя, это как унижение пассажиров»