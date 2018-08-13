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Завод Nissan в Петербурге возобновляет производство после летних каникул
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Завод Nissan в Петербурге возобновляет производство после летних каникул 

Прайм 10 часов назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 авг /ПРАЙМ/. Завод Nissan в Санкт-Петербурге в понедельник возобновляет производство после летнего коллективного отпуска.
Летние каникулы российского завода Nissan длились с 23 июля по 12 августа. Во время коллективного отпуска проводились плановые работы по наладке и обслуживанию оборудования и строений на территории предприятия.
"Тринадцатого августа конвейер будет вновь запущен и завод продолжит работу в штатном режиме", — отмечается в сообщении компании.
Завод Nissan в Петербурге ("Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") начал работу в июне 2009 года. Инвестиции в первую очередь строительства составили 200 миллионов долларов.
В декабре 2014 года Nissan вдвое увеличил мощность своего завода в Санкт-Петербурге, до 100 тысяч машин в год, и запустил производство нового Nissan X-Trail. Инвестиции в обновление завода составили 167 миллионов евро.
Сейчас завод выпускает три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai. Осенью 2018 года начнется производство обновленного X-Trail, несколькими месяцами позже на конвейер встанет обновленный Qashqai. Количество сотрудников — 2 тысячи человек.
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