Завод Nissan в Петербурге возобновляет производство после летних каникул

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 авг /ПРАЙМ/. Завод Nissan в Санкт-Петербурге в понедельник возобновляет производство после летнего коллективного отпуска.

Летние каникулы российского завода Nissan длились с 23 июля по 12 августа. Во время коллективного отпуска проводились плановые работы по наладке и обслуживанию оборудования и строений на территории предприятия.

"Тринадцатого августа конвейер будет вновь запущен и завод продолжит работу в штатном режиме", — отмечается в сообщении компании.

Завод Nissan в Петербурге ("Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") начал работу в июне 2009 года. Инвестиции в первую очередь строительства составили 200 миллионов долларов.

В декабре 2014 года Nissan вдвое увеличил мощность своего завода в Санкт-Петербурге, до 100 тысяч машин в год, и запустил производство нового Nissan X-Trail . Инвестиции в обновление завода составили 167 миллионов евро.