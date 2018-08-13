История жизни длиною в 6 лет: от строительства до возведения Золотого моста

С одной из самых высоких точек Владивостоке— Орлиного гнезда открывается панорама города и вид на него, на самого большого гиганта, которому на днях исполнилось уже 6 лет.

Золотой мост через бухту Золотой Рог по праву стал основной визитной карточкой города, достопримечательностью для туристов и облегчением для местных жителей и самым главным облегчением для автомобилистов.

Движение по мосту открыли 6 лет назад. А как начинали строить, монтировать и возводили это «Приморское чудо» вы узнаете дальше.

Работы по созданию проекта начались ещё в далёком 2006 году, а в 2008 все формальности были обговорены и задумке было место быть. К строительству моста приступили 25 июля 2008 года.

Первым делом, как не странно, начали строить тоннель в районе фуникулёра, длина которого равняется 250 метрам и за 4 месяца его строительство вошло в завершающую стадию.

Официальное открытие моста через бухту Золотой Рог состоялось 11 августа 2012 года. В течении первых двух дней на нём было разрешено гулять пешеходам, а уже 13 августа на нём проехались первые автомобили.

Отметим, ранее для пешеходов была создана специальная зона для пеших прогулок по мосту, но в 2015 году Владивостокским судом было запрещено пешеходам передвигаться по мосту в целях безопасности. Теперь насладиться красотой моста «изнутри» граждане и гости города могут лишь во время праздником.