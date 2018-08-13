Первый русский автобан во всех деталях

На обратном пути из Питера осмотрел первый русский автобан — новую платную трассу М11, значительную часть которого открыли всего пару месяцев назад.

Для этого поехал автостопом, которым езжу по территории центральной России всё реже и реже последние годы. Ну как-то интереса обычно нет ехать 100500-й раз по одной и той же дороге, а тут отличный повод новую посмотреть. Тем более, что и билетов на поезд то особо удобных не было.

Автобан пока открыт не полностью — сейчас действует лишь участок от Мясного Бора (между Новгородом и Чудово) до Медного (между Торжком и Тверью) и совсем небольшой кусочек около Москвы, который не доходит чуть-чуть до Солнечногорска. Но первый участок довольно длинный — 350 км, и вот он уже время поездки реально экономит. Открылся совсем недавно — 6 июня.

Как всегда завозился с делами и выехал из Питера только под вечер. До конца вообще не было ясно, получится ли по ней проехать — водитель сначала собирался из-за проблемы с деньгами ехать по старой. Но, потолкавшись на участке «Чудово — Новгород» с фурами, не выдержал и свернул таки на нужном повороте. Я же ему предложил поучаствовать финансово в оплате трассы (полный проезд по открытому участку стоит 660 рублей), на что он согласился.

Въезжаем на автобан. На Питер пока дорога закрыта.

И вот мы мчимся под 140 по крутейшему асфальту среди новгородских лесов и полей!

Ощущения непередаваемые. Настолько уже привык что на пути из Питера в Москву или из Москвы в Питер обязательно должны быть все эти Миронеги, Холохоленки, Крестцы, Ижицы с ними. Что чтобы достичь цели, ты обязательно должен прочувствовать их всем телом, пропустить через себя Едрово и Выдропужск и даже Стуковью. А тут ты наглым читерским образом всё это пропускаешь, будто в компьютерной игре уровень, который не получается пройти, и сразу оказываешься на следующем — где-то уже среди Торжков и Эммаусов. Все эти указатели на «Тверь-Москва» или «Торжок-Малая Вишера-Санкт-Петербург» теперь не в тех антуражах, что ты столько раз видел, и что засели глубоко в подсознание, а в совсем иных. Над плавной широкой дорогой с хорошим асфальтом и на зелёном фоне.

Практически сразу пересекаем великую русскую реку Волхов.

Трасса выглядит очень круто — настоящий автобан уровня, если не Германии, то какой-нибудь Франции или Испании. Даже не верится, глядя на асфальт, что это ты по Новгородчине едешь:) На всём протяжении фонари, все они работают.

Отбойники, загородки от лосей — всё есть.

А вот чего пока нет, так это:

— Заправок (есть только какие-то неполноценные, где заправляться можно только транспондером. если знаете вообще что это такое). На участке старой трассы даже официальный плакат «Хочешь попробовать новую трассу М11? ЗАПРАВЬ ПОЛНЫЙ БАК!».

— Кафешек (одно только бистро на 350-километровый участок).

— Сотовой связи и радиостанций. Трасса проложена в глухих лесах, так что, понятное дело, откуда там будут мачты. Единственное место — в районе Окуловки автобан проходит в непосредственной близости от города, вот там более-менее ловит.

— Камер. Можно по факту гонять сколько хочешь. Гаишники сюда тоже особо не ездят.

— Указателей. Очень мало информации о том, куда и чего свернуть, где какой туман, деревня и т. д. Даже указателя «Тверская область» ещё нет!

В некоторых местах видны монтирующиеся под табло и указатели опоры.

Но, объективно говоря, съездов и заездов на трассу тоже крайне мало. В этом она, конечно, совсем не Европа, где в силу плотности застройки въезды и выезды постоянно. А тут пропустишь нужный поворот — фигачь ещё 80 км до следующего.

Более того, скажу, что порой вообще не понимаешь, где мы едем. 80 я не случайно упомянул — именно столько километров между поворотами на Малую Вишеру и Окуловку, а между ними — абсолютно ничего. Стал даже смотреть на нафигаторе, где сейчас несёмся.

Ещё факты:

— Видимо по каким-то ГОСТам нужно ставить указатели на водоёмы, через которые проходит трасса. Я никогда не понимал и сейчас не понимаю почему это так важно. По сути — такая познавательная информация для водителя. Но тут подошли со всей строгостью, и помимо рек, на автобане имеются указатели на все ручьи, который тот пересекает. Многочисленные «Ручей Вонючий — creek Vomyuchy» — единственное что как-то разнообразит многокилометровую пустоту.

Но и они не везде. Сначала мелькают постоянно, потом пропадают начисто. Видимо не успели сделать. На участке, что был введён раньше, (объезд В. Волочка) они снова появляются.

— Стоянки встречаются довольно часто. Они совсем мелкие.

но там есть беседки, туалеты в бытовках.

Стоят отдыхают фуры и некоторые легковушки.

Нельзя даже по окрестному лесочку прогуляться. Всё за забором.

На некоторых стоянках есть вот эти неполноценные заправки.

Прямо сразу выезд без каких-либо разгонных полос. Это, конечно, не так как на евроавтобанах.

— Машин пока на М11 не очень много. Многие жмотятся и едут старой дорогой. Поэтому трасса выглядит порой ну совсем пусто. На М10 таких кадров не сделаешь ни в какое время суток.

Это фото с моста под Окуловкой, сделано из автобуса. А вот и сам мост уже через пару дней.

Думаю, что если я поеду сам за рулём, то не буду жмотиться:) Хотя, с другой стороны, и на старой трассе то должно было легче стать.

В конечном итоге мы проехали этот участок где-то за 2 часа с небольшим. Проехали его не полностью — свернули обратно на М10 перед Торжком, потому что у водителя заканчивался бензин (несмотря на то, что он в районе Чудово, вроде бы, заправился) и он боялся, что не хватит до конца участка. (А экономия времени уже не такая выходила — от Торжка уже идёт полноценная 4-хполосная трасса). По старой трассе это ехалось бы 4−5 часов.

Общее время, в итоге, вышло 9 часов. В 16.30 я выехал на трассу на Московскую Славянку, а в 1.25 грузился в Н1 на Бутаково (при этом вообще не висел, так что это, можно считать, скорость машины). При том, что обычно поездка в Питер занимает 11−12 часов — неплохо, но ощутимого прогресса пока, всё же нет. Проблема в том, что самый тяжёлый и времяёмкий участок с пробками — от Солнечногорска до Шорново, и вот у него пока обхода нет, и время на проезд по Клину и Солнечногорску все равно теряешь.

Но то, что значительный кусок М10 с этими вечными 3 полосами теперь необязателен к проходу, уже большой прогресс. И тут ещё, главное, что это не столько время экономит, сколько моральные силы: там ты всё время напрягаешься, плетёшься за фурами, переживаешь, чтобы обогнать, чтобы пропустили, всё время смотришь, не обгоняет ли кто ещё.

В общем, кучу сил тратишь. Даже когда пассажиром на это смотришь, тоже устаёшь. А здесь просто едешь и едешь, жмёшь газ в пол и почти неуставшим приезжаешь.

Ждём, когда оставшийся автобан доделают. Интересно, кстати, насколько можно на нём стопить? Думаю, что проблем как в Европах, тут не будет.