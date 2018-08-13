Прощание с «копейкой»: автохлам заваливает город

«У меня уже пять лет стоит на даче эта „копейка“: уже давно не на ходу, — позвонил в нашу редакцию Семен Бромов. — Что с ней делать, ума не приложу. А ведь транспортный налог-то капает месяц за месяцем». Наши корреспонденты решили разобраться, в чем сложность утилизации автораритетов. Как сообщили в ГИБДД, все дело в том, что уже год действует новая схема уничтожения стареньких машин, и не нужно сразу бежать с этим вопросом в автоинспекцию . Новые правила упростили порядок утилизации железных коней, но новосибирцы никак не могут к ним привыкнуть.

«Сейчас процедура изменилась: гражданин сначала обращается в специальную организацию, ему там машину утилизируют, то есть физически уничтожают. Необходимо обратиться в компанию, у которой имеется лицензия на такой вид деятельности либо на обработку отходов с первого по шестой класс опасности, — рассказал алгоритм действий начальник третьего межрайонного отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Александр Сергеев . — Потом этому человеку выдают свидетельство об утилизации, то есть документ, который подтверждает факт уничтожения автомобиля. И с этим свидетельством он уже обращается в ГИБДД, где ему регистрацию прекращают».

Многие автолюбители в этом случае поступают неправильно. Кто-то просто сдает машину на металлолом, то есть сотрудникам организации, которые вовсе не имеют права на такой вид деятельности, а значит, официально «ласточка» остается живой и каждый год бывшему автовладельцу приходят квитанции с транспортным налогом. Еще одна ошибка — сразу идти в ГИБДД. «Приходят: вот у меня машина, в огороде стоит, гниет, мне надо ее утилизировать». Мы начинаем объяснять, куда надо обратиться, начинаются какие-то недопонимания, скандалы, — рассказывает Александр Сергеев. — Хочется граждан просветить, чтобы сразу знали, куда обращаться».

В Новосибирске утилизацией занимаются всего две-три компании. Они имеют разрешение на подобный вид деятельности. Именно там выдают документы, подтверждающие, что авто утилизировано. А уже потом следует обращаться в ГИБДД. Причем стоять в очередях в душных коридорах вовсе необязательно. Заявление можно подать и через портал «Госуслуги». Только пройдя всю эту процедуру, можно официально расстаться со своей «ласточкой», а иначе транспортный налог так и будет приходить ежегодно, даже если старое авто давно сгнило где-то на даче в деревне.

Почему нужно правильно утилизировать авто?

Только после правильного оформления факта уничтожения железного коня вы можете быть уверены, что на вас не числится старый автомобиль. После официальной процедуры утилизации автомобиль нельзя снова зарегистрировать: это избавит вас от криминальных историй. Если вы этого не сделали, то по-прежнему будете получать квитанции с транспортным налогом. Старые авто со временем разлагаются и загрязняют окружающую среду: это может нанести вред и вашему здоровью.

Процедура утилизации

Нужно обратиться в организацию, которая имеет лицензию на утилизацию. После процедуры уничтожения вы получаете свидетельство об утилизации транспортного средства, после этого обращаетесь в отдел ГИБДД. Вы свободны от рухляди: машину сняли с учета, и вам не придет квитанция с транспортным налогом.