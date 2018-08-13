Китайские междугородные автобусы повышенной комфортности впервые экспортируются на российский Дальний Восток

Пекин, 13 августа / Синьхуа / — На днях первая партия из 20 междугородных автобусов производства китайской компании Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. прибыла на КПП Тунцзян и после прохождения всех таможенных процедур будет переправлена в Хабаровск.

Как стало известно, в мае этого года хабаровская компания «Пять звезд» и Zhongtong Bus подписали соглашение на поставку 100 междугородных автобусов повышенной комфортности. Эти автобусы будут использоваться для перевозок пассажиров между городами Хабаровск, Комскомольск-на-Амуре и поселком Ванино. Они должны поступить в эксплуатацию уже в этом месяце. Автобусы повышенной комфортности китайского производства экспортируются на Дальний Восток России впервые.

В прошлом году Zhongtong Bus подписала с Хабаровском соглашение на поставку 200 городских автобусов. А междугородные автобусы Zhongtong Bus значительно повысят безопасность и возможности междугородных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке. -0-