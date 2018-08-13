Дерутся с водителями жители тихих улиц из-за ремонта на Автогенной

Даже ночью покой жителям улицы Пролетарская не снится. Машины с загруженной Автогенной, где ремонтируется теплотрасса, хлынули в объезд через частный сектор. Плодово-ягодный урожай покрывается слоями пыли, а в часы пик даже к соседям напротив сложно перейти дорогу.

«Идет большой поток машин и очень много пыли. А она садится на машину, просто сыплется», «А у нас уже дышать нечем, ну и куда деваться нам?», «Сами видите, что здесь грунтовая дорога, а в связи с этим мы не можем выпускать детей погулять. Прогулочных площадок у нас нет, а пыль стоит столбом», — возмущаются местные жители.

Периодически по тихой некогда улочке проносятся караваны тяжеловозов. «Машины „Париж-Дакар“, пыль кругом. Недавно проехала фура, снесла провода, пришлось вызывать электриков», — рассказал житель улицы Пролетарская Евгений Коркунов.

Но обрывы проводов и сгоревшая электротехника — не самое страшное.

«Видите, как машины идут? Друг за другом, некоторые тихо идут, а некоторые несутся. Дети же маленькие, не смотрят. Они привыкли, такого движения здесь не было. Вот ребенок переезжает дорогу на велосипеде, а водитель несется. Даже если чуть-чуть задел, родители уже начинают драку устраивать», — рассказал житель улицы Пролетарская Константин Мосиенко.

Недели тянутся одна за другой и жителям кажется, что о ремонте на Автогенной уже забыли все. Однако как объяснили в Сибирской генерирующей компании, один из обрывов в течение нескольких дней был устранен. В начале этого месяца взялись за другой. В четверг, 9 августа, были уложены перекрытия.

«Думаю, к середине недели асфальтирование будет выполнено в полном объеме. Так как дефекты были недалеко друг от друга, в 30-40 метрах, сложилось впечатление, что это одно разрытие, которое длится невесть сколько», — говорит заместитель главного инженера по режимам Новосибирских тепловых сетей Роман Корниенко

Без перекрытия автодорог, к сожалению, ремонт теплотрасс невозможен. Тем более, в этом году запланирован достаточно большой объем, заменят 23 километра сетей.

Половина уже сделана, и к 10 сентября, к началу отопительного сезона, все работы будут выполнены.