В Омске заканчивают монтировать центральный пролёт Юбилейного моста

В Омске завершается основной этап капитального ремонта Юбилейного моста, сообщает пресс-служба мэрии. По плану процесс монтажа центрального пролета должен был начаться сегодня, 13 августа. Однако этот срок удалось сдвинуть на день раньше. Вчера, 12 августа, были установлены две металлические балки центральной части сооружения. Сегодня до конца дня смонтируют ещё две.

Каждая из этих балок весит 20 тонн. Вначале их укладывают с помощью двух автокранов на трал Scani (его грузоподъемность составляет 70 тонн) и перевозят к месту монтажа. При этом сам автомобиль подъезжает уже по новым мостовым перекрытиям.

— Металлоконструкции для центрального пролетного строения изготовлены на омском заводе металлоизделий. Там же изготовлены и перила, монтаж которых также уже начался, — пояснил генеральный директор ООО «Мостострой-Омск» Михаил Быков . — Сейчас мы заходим в зону производства работ по гидроизоляции, бетонированию и асфальтированию. Конкретные сроки их окончания я называть не буду, поскольку последние два дня нам продемонстрировали, насколько неожиданные сюрпризы может преподнести природа. Вчера и позавчера работать было очень тяжело из-за погодных условий, но, тем не менее, мы продолжаем монтаж. С уверенностью могу сказать, что в контрактный срок мы однозначно уложимся.

Работы на стройке ведутся круглосуточно. Параллельно с монтажом металлического пролета строители натягивают новую высокопрочную арматуру и извлекают старую. С каждой стороны моста будет натянуто по 80 пучков, которые будут стягивать конструкцию.

Добавим, что центральный пролёт был сделан из восьми железобетонных плит, каждая из которых весила около 40 тонн. Общий вес пролёта составлял 320 тонн. Новый — на 100 тонн легче, хотя его грузоподъемность и надежность такие же.

Сейчас уже смонтированы две лестницы, ведущие на мост. Предстоит сделать ещё две, после чего их облицуют гранитом. Тогда же начнётся установка фонарей, постановление контактной сети и монтаж декоративной подсветки.