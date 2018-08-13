Ещё
В Омске заканчивают монтировать центральный пролёт Юбилейного моста
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омске заканчивают монтировать центральный пролёт Юбилейного моста 

АиФ-Омск 22 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске завершается основной этап капитального ремонта Юбилейного моста, сообщает пресс-служба мэрии. По плану процесс монтажа центрального пролета должен был начаться сегодня, 13 августа. Однако этот срок удалось сдвинуть на день раньше. Вчера, 12 августа, были установлены две металлические балки центральной части сооружения. Сегодня до конца дня смонтируют ещё две.
Каждая из этих балок весит 20 тонн. Вначале их укладывают с помощью двух автокранов на трал Scani (его грузоподъемность составляет 70 тонн) и перевозят к месту монтажа. При этом сам автомобиль подъезжает уже по новым мостовым перекрытиям.
— Металлоконструкции для центрального пролетного строения изготовлены на омском заводе металлоизделий. Там же изготовлены и перила, монтаж которых также уже начался, — пояснил генеральный директор ООО «Мостострой-Омск» Михаил Быков. — Сейчас мы заходим в зону производства работ по гидроизоляции, бетонированию и асфальтированию. Конкретные сроки их окончания я называть не буду, поскольку последние два дня нам продемонстрировали, насколько неожиданные сюрпризы может преподнести природа. Вчера и позавчера работать было очень тяжело из-за погодных условий, но, тем не менее, мы продолжаем монтаж. С уверенностью могу сказать, что в контрактный срок мы однозначно уложимся.
Работы на стройке ведутся круглосуточно. Параллельно с монтажом металлического пролета строители натягивают новую высокопрочную арматуру и извлекают старую. С каждой стороны моста будет натянуто по 80 пучков, которые будут стягивать конструкцию.
Добавим, что центральный пролёт был сделан из восьми железобетонных плит, каждая из которых весила около 40 тонн. Общий вес пролёта составлял 320 тонн. Новый — на 100 тонн легче, хотя его грузоподъемность и надежность такие же.
Сейчас уже смонтированы две лестницы, ведущие на мост. Предстоит сделать ещё две, после чего их облицуют гранитом. Тогда же начнётся установка фонарей, постановление контактной сети и монтаж декоративной подсветки.
АиФ-Омск: последние новости
Омский суд не изменил приговор виновнику смертельного ДТП на трассе Инспекторы ГИБДД собираются весь день ловить нетрезвых водителей В Омске зарегистрировано 50 частных самолётов
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ТОП-3 недорогих авто, которые не ломаются
Почему не стоит ехать на машине в Сочи1
Как наказали кущевских гаишников6
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
Представлена обновленная Honda Civic
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение