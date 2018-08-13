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Малолетние вымогатели из МЮДа
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Малолетние вымогатели из МЮДа 

ТВ-МИГ 3 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото группы «Типичный Владимир» социальной сети «Вконтакте»
Скандальной разборкой завершился отдых на лоне природы в районе поселка Садовый (он же — МЮД) Суздальского района для нескольких компаний. В потемках одна из компаний (двое мужчин, женщина и ребенок) решила покинуть место пикника, но выехать на основную трассу оказалось непросто.
Грунтовую дорогу в перелеске перегородили бревном изрядно пьяные подростки-бугаи (на вид 17-19 лет), вероятно — местные. Они потребовали за проезд 100 рублей на бутылку самогона, и ни в какую не соглашались убрать бревно, угрожая компании проблемами. В машине находился ребенок, который очень перепугался.
В социальных сетях «гуляет» видео произошедшего, которое вызвало серьезный резонанс. Не публикуем его по причине невероятного количества мата. Отдыхающим все же удалось разобраться без полиции. То ли мужчины из автомобиля напугали малолетних вымогателей, то ли мзда за проезд в виде сторублевой купюры была-таки уплачена.
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