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Готовы четыре из семи опор нового моста в Новолитовске
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Готовы четыре из семи опор нового моста в Новолитовске 

Prim.News 3 часа назад
Фото: Prim.News
Генеральным подрядчиком работ выступает Примавтодор.
Строители моста через реку Литовка на автомобильной дороге Артем–Находка–порт Восточный монтируют третий ригель на русловой опоре. Это устройство, на которое лягут пролеты будущей мостовой конструкции, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Как сообщили в Примавтодоре, который выступает генеральным подрядчиком работ, в настоящий момент рабочие пробурили и забетонировали 17 из 21 скважины под опоры нового моста.
«Полностью готовы под монтаж ригелей четыре опоры из семи. Также смонтированы шкафные стенки на двух береговых опорах. Начинаем монтаж третьего ригеля, работают опытные сотрудники, за плечами которых уже не один построенный мост в крае. Сейчас наступило время более трудоемких работ, поэтому увеличили число рабочих на объекте», — добавили в Примавтодоре.
Также дорожники полностью выполнили устройство земляного полотна на подъездах к мосту с выравнивающим слоем. Чтобы эта часть дороги выдержала нагрузки от всех видов транспорта, здесь отсыпано 16 тысяч кубометров скального грунта. Сейчас продолжаются работы по отсыпке конусов — земляного полотна вокруг береговых опор.
Мост через реку Литовка будет иметь две полосы для движения шириной по пять метров. Длина с подходами составит 760 метров, самого моста — 144 метра. Дорожное покрытие — асфальтобетон. Завершить работы по строительству моста через реку Литовка Примавтодор планирует по графику в 2018 году. Поручение соблюдать сроки строительства ранее дал глава Приморья Андрей Тарасенко.
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