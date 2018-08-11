Чинитесь старыми деталями: интернет возмутился идеей по ОСАГО

Желание Российского союза автостраховщиков ремонтировать аварийные автомобили «бэушными» запчастями, не спрашивая согласия владельцев, в теории может далеко завести.

В РСА планируют легализовать право «расплачиваться» старыми запчастями наравне с новыми в рамках ОСАГО без согласования с владельцем. Сергей Ефремов , заместителя исполнительного директора РСА, вице-президента Всероссийского союза страховщиков объяснил инициативу старостью отечественного автопарка и невыгодностью поиска новых запчастей сервисному центру либо страховщику. Предложение хотят обсудить с ЦБ РФ и оформить норму об использовании б/у запчастей наравне с новыми как поправку в закон. Напомним, что сейчас при ремонте автомобиля используются только новые детали, а старые — только при согласии владельца. Казалось бы — предложение на благо автовладельцев, ведь найти новые запчасти для некоторых действительно старых машин крайне сложно или вовсе нереально. Но мы-то с вами знаем, к чему в России нередко приводят якобы благие цели. Какие именно компоненты можно ставить «бэушными», где их будут брать, и кого назначат ответственным за контроль их кондиции, влияющей на безопасность?

"Сначала страховщики предложили делать ремонт вместо того, чтобы возвращать деньги, причем условия поставили сверхневыгодные страхователю. Мы по мере сил этот законопроект подправили и все-таки не дали совсем уж грабительские нормативы ввести для автомобилистов. Теперь они предлагают ставить бэушные запчасти без вашего согласия. Что это за запчасти, где они их будут брать, какая на них будет гарантия?" — недоумевает Вячеслав Лысаков , первый заместитель председателя Комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству . «РСА — общественная организация, и она не является субъектом законодательной инициативы. Они теоретически могут озвучить предложение Центробанку, тот — правительству и оно может гипотетически внести такую поправку. Но пока это на уровне пожеланий, а пожелания у страховщиков всегда одни — денег собрать как можно больше с автомобилистов и обратно отдать на ремонт как можно меньше в случае ДТП. ОСАГО как система страхования гражданской ответственности была задумана не как бизнес-проект для страховых компаний, которые должны на этом получать прибыль, а для того, чтобы стимулировать водителей к законопослушному поведению», — отмечает эксперт и напоминает, что принцип бонус-малус, когда полис в следующем году становится дешевле для безаварийных водителей, не работает. Вместо это страховщики всеми правдами и неправдами хотят сэкономить собственные расходы.

Российские реалии таковы, что инициатива может обернуться самыми нелицеприятными последствиями — ростом интереса угонщиков к старой технике. «Основной риск в связи с гипотетическим принятием такого решения — это всплеск угонов. Машины угоняются по двум причинам — это многомиллиардный криминальный бизнес, когда угоняют для перепродажи целого автомобиля, перебивая номера агрегатов и подделывая документы, либо для продажи машины на запчасти. В случае гипотетического принятия такого решения, конечно, будет огромный всплеск угонов потому что в таком случае у автосервисов будет соблазн покупать за копейки ворованные запчасти, выдавая их по цене в два-три раза дороже», — говорит Лысаков.

В соцсетях и на тематических форумах инициатива РСА встретила практически единодушное непонимание.

"Страховая оплачивает стоимость работ. Часто у страховых свои «карманные» СТО, куда всеми силами загоняют клиента. На этих СТО уже сейчас ставят б/у части, лишь бы для страховой навар больше. Теперь же страховщики губу раскатали, чтобы и некарманные сервисы при работах по страховке ставили б/у, а не новые детали", — высказался пользователь, представившийся как Олег.

"Даёшь рост угонов в разбор! Так победим!", — говорит Анатолич.

"Как автовладелец предлагаю в ответ считать действительными полисы ОСАГО с закончившимся сроком действия (б/у)", — предлагает Зимин Влад.