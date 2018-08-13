Строители соединили две части Юбилейного моста 120-тонным железным пролетом

Реконструкция Юбилейного моста в центре Омска подошла к финальной стадии — строители соединили две части моста между собой. Готовность объекта составляет 80%, однако открыть его пока не обещают. Сегодня, 13 августа, на Юбилейном мосту установили центральный пролет, который заменит действующую временную конструкцию. Пролет, изготовленный на бывшем заводе «Мостовика», весит 120 тонн, но он легче прежнего. Однако это, по словам специалистов, никак не отразится на его грузоподъемности.

Сейчас строители установили две из четырех балок, вес каждой по 22 тонны. Ежедневно на объекте работают 100 строителей — они трудятся над натяжением высокопрочной арматуры. Установив постоянную соединительную конструкцию моста, строители нанесут на пролет гидроизоляцию, зальют уже готовую конструкцию бетоном и заасфальтируют.

— Последние два дня показали, что природа устраивает нам всевозможные сюрпризы (сильные дожди — прим. ред). Было тяжело, но тем не менее работы велись. Сейчас мы должны приступить к выполнению гидроизоляции, а после — к асфальтированию, — рассказал генеральный директор ООО «Мостострой-Омск» Михаил Быков . — Одновременно ведутся работы по установке высокопрочной арматуры для стягивания балок.

На данный момент, по словам подрядчика, выполнено 80% работ, в ближайшее время на Юбилейном мосту начнут укладывать гранит и устанавливать освещение. Фонари здесь будут выполнены в одном стиле с реконструированной ул. Ленина.

Напомним, ранее "Омск Здесь" сообщал, что директор департамента строительства администрации города Илья Трушников, который надеялся открыть Юбилейный мост в начале августа, решил покинуть свой пост, так и не дождавшись сдачи объекта.

Ремонт Юбилейного моста начался осенью прошлого года, когда сооружению исполнилось ровно 50 лет. Подрядчик — ООО «Мостострой-Омск» — за 332 млн руб. должен в срок до ноября 2018 года провести полный капитальный ремонт объекта. Изначально движение на мосту перекрывали до 30 мая, после чего сроки сдвинули на июнь. В последний раз мост обещали открыть 2 августа, ко Дню города, однако и в третий раз обещанного не произошло. Сейчас строители не рискуют называть конкретную дату, обещая лишь уложиться в контрактный срок, в противном случае подрядной организации придется заплатить штраф.