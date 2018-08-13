В выгребную яму свалилась девушка в ночном Новосибирске

Родственники позвонили в службу МАСС в 1.02 ночи. Оперативный экипаж немедленно выехал на место происшествия — в частый сектор Заельцовского района, на улицу Бестужева.

Оказалось, что женщина 1989 года рождения не заметила недостроенную выгребную яму у себя во дворе. Стены ямы выложены четырьмя бетонными кольцами, каждое около метра высотой.

Спасатели спустили вниз трехколенную лестницу, и один из спасателей спустился к девушке. Он надел на нее свою куртку, а также специальную косынку для безопасной эвакуации, после чего с помощью альпснаряжения девушка была поднята на поверхность. Врачи скорой помощи осмотрели пострадавшую. С травмами различной степени тяжести она была госпитализирована.

Несколько лет назад ночь в выгребной яме провел житель Доволенского района. Прогуливаясь вечером, он провалился в неприкрытую яму, сломал ногу и получил переохлаждение. После этого мужчина отсудил у владельца ямы 150 тысяч рублей.