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В выгребную яму свалилась девушка в ночном Новосибирске
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В выгребную яму свалилась девушка в ночном Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Родственники позвонили в службу МАСС в 1.02 ночи. Оперативный экипаж немедленно выехал на место происшествия — в частый сектор Заельцовского района, на улицу Бестужева.
Оказалось, что женщина 1989 года рождения не заметила недостроенную выгребную яму у себя во дворе. Стены ямы выложены четырьмя бетонными кольцами, каждое около метра высотой.
Спасатели спустили вниз трехколенную лестницу, и один из спасателей спустился к девушке. Он надел на нее свою куртку, а также специальную косынку для безопасной эвакуации, после чего с помощью альпснаряжения девушка была поднята на поверхность. Врачи скорой помощи осмотрели пострадавшую. С травмами различной степени тяжести она была госпитализирована.
Несколько лет назад ночь в выгребной яме провел житель Доволенского района. Прогуливаясь вечером, он провалился в неприкрытую яму, сломал ногу и получил переохлаждение. После этого мужчина отсудил у владельца ямы 150 тысяч рублей.
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