В адрес УМВД России по Калужской области поступило благодарственное письмо от жителя областного центра

Как отметила в своем обращении гражданка, её дочь воспользовалась услугами службы такси. Благополучно добравшись до места назначения, девушка оплатила услугу и покинула автомобиль, при этом выронив в салоне сотовый телефон. Пропажу гаджета гражданка заметила спустя некоторое время.

Водитель транспортного средства, на котором передвигалась девушка, направился на новый вызов. Семейная пара обратилась с просьбой доставить их к ближайшему отделению банка. Пока супруга занималась осуществлением банковских операций, молодой человек, находился в салоне автомобиля. Именно в этот момент он обнаружил сотовый телефон, ранее утерянный клиентом такси. Мужчина просмотрел данные телефона, при этом игнорируя поступающие на гаджет звонки его владелицы. Он удалил имеющиеся в телефонной книге контакты и избавился от вставленной в него сим-карты.