В адрес УМВД России по Калужской области поступило благодарственное письмо от жителя областного центра 

Как отметила в своем обращении гражданка, её дочь воспользовалась услугами службы такси. Благополучно добравшись до места назначения, девушка оплатила услугу и покинула автомобиль, при этом выронив в салоне сотовый телефон. Пропажу гаджета гражданка заметила спустя некоторое время.
Водитель транспортного средства, на котором передвигалась девушка, направился на новый вызов. Семейная пара обратилась с просьбой доставить их к ближайшему отделению банка. Пока супруга занималась осуществлением банковских операций, молодой человек, находился в салоне автомобиля. Именно в этот момент он обнаружил сотовый телефон, ранее утерянный клиентом такси. Мужчина просмотрел данные телефона, при этом игнорируя поступающие на гаджет звонки его владелицы. Он удалил имеющиеся в телефонной книге контакты и избавился от вставленной в него сим-карты.
Потерпевшая девушка обратилась в органы внутренних дел. Заступивший в тот день на суточное дежурство дознаватель отдела полиции № 1 УМВД России по городу Калуге Денис Зиновьев ознакомился с полученным материалом, уточнил все обстоятельства произошедшего и, проведя комплекс необходимых процессуальных действий, в течение суток раскрыл противоправное деяние. Подозреваемый молодой человек в рамках допроса дал признательные показания и вернул чужую вещь законному владельцу.