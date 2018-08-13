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«Итальянская» забастовка на калужском заводе Volkswagen прекращена
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«Итальянская» забастовка на калужском заводе Volkswagen прекращена 

Car.ru 23 часа назад
Фото: Car.ru
Неделю назад, 6 августа, на предприятии Volkswagen в Калуге стартовала забастовка сотрудников логистики сборочного цеха, но уже спустя четыре дня они объявили о завершении протеста.
Как заявил представитель профсоюза «МПРА-Калуга», переговоры с руководящим составом завода привели к перемирию.
На переговорах служащих предприятия с руководством была достигнута договоренность о том, что последние будут советоваться с профсоюзом о рациональности вывода их вакансий на аутсорсинг, а самим работникам выделят специалильные гарантии.
В ходе акции протеста рабочие уменьшили скорость погрузочных машин до 5 км/ч, что соответствовало технике безопасности и таким образом выразили протест против вывода рабочих мест на аутсорсинг.
В сообщении представителя профсоюза указано, что в случае отказа работодателя учитывать заключение работников, будет возбужден коллективно-трудовой спор, что позволит рабочим и профсоюзу на законных основаниях организовывать настоящую забастовку.
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