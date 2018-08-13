На калужском заводе Volkswagen прекращена «итальянская» забастовка

Сотрудники логистики сборочного производства ООО " Фольксваген Груп Рус" в Калуге 10 августа прекратили итальянскую забастовку после переговоров с руководством завода, сообщил агентству «Интерфакс» активист профсоюза «МПРА-Калуга» Дмитрий Трудовой.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 6 августа, сотрудники логистики сборочного производства начали итальянскую забастовку. Они снизили скорость погрузчиков с 10 до 5 км/ч, как это предусмотрено инструкциями по технике безопасности. Так рабочие протестовали против планируемого вывода их рабочих мест на аутсорсинг.

Как сообщается в пятницу в официальной группе «МПРА-Калуга» в соцсетях, в ходе переговоров было достигнуто соглашение о том, что работодатель будет консультироваться с профсоюзами о целесообразности вывода рабочих мест на аутсорсинг и предоставлении работникам дополнительных гарантий. Руководство завода будет информировать профсоюзы и согласовывать с ними вопросы изменения структуры предприятия и вывода рабочих мест на аутсорсинг.

"У профсоюзов будет запрашиваться мотивированное мнение. При отказе работодателя учесть мнение профсоюзов автоматически возникнет коллективно-трудовой спор, который дает работникам и профсоюзу законное право на организацию полноценной забастовки", — говорится в сообщении.

Ранее директор по внешним и внутренним коммуникациям «Фольксваген Груп Рус» Наталья Костюкович отмечала, что акция рабочих не помешала заводу работать в нормальном режиме, заказанные автомобили клиенты должны получить в срок.