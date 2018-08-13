Ещё
Берегись, Koenigsegg! SSC Tuatara идет!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Берегись, Koenigsegg! SSC Tuatara идет! 

TopGearRussia.ru 1 час назад
Фото: TopGearRussia.ru
Shelby SuperCars подтвердила, что привезет в Монтерей на Pebble Beach особенного гостя — 2019 SSC Tuatara. Да, Tuatara. Долгожданный гиперкар, который мы впервые увидели еще в 2011 году. Обещания версии 2019 года содержат непревзойденный коэффициент сопротивления и отличные показатели на треках. Но самое интересное и важное обещание — он легко превзойдет текущий мировой рекорд максимальной скорости. Это значит, что он будет пытаться побить Koenigsegg Agera RS. Больше деталей обнаружено не было — кроме набора тизеров. Однако премьера состоится 24 августа, и в этот день мы узнаем больше о новом претенденте на рекорд скорости.
TopGearRussia.ru: последние новости
Самый необычный дрифт-тюнинг Suzuki Jimny приодели по-взрослому Концепт: 1000-сильный электрический гиперкар от Faraday Future
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд50
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО84
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение