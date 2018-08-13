Берегись, Koenigsegg! SSC Tuatara идет! 

Shelby SuperCars подтвердила, что привезет в Монтерей на Pebble Beach особенного гостя — 2019 SSC Tuatara. Да, Tuatara. Долгожданный гиперкар, который мы впервые увидели еще в 2011 году. Обещания версии 2019 года содержат непревзойденный коэффициент сопротивления и отличные показатели на треках. Но самое интересное и важное обещание — он легко превзойдет текущий мировой рекорд максимальной скорости. Это значит, что он будет пытаться побить Koenigsegg Agera RS. Больше деталей обнаружено не было — кроме набора тизеров. Однако премьера состоится 24 августа, и в этот день мы узнаем больше о новом претенденте на рекорд скорости.