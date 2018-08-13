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В Саратове ищут сбившего байдарочника скутериста
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В Саратове ищут сбившего байдарочника скутериста 

Новости Саратова 52 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Несчастный случай произошел вечером 12 августа в районе Пристанного.
Здесь напротив острова пострадал спортсмен-байдарочник.
Вот, как описывает ЧП в соцсетях брат пострадавшего Сергей Божок:
«На каяк, на котором он шёл, налетел скутерист. Брат очнулся на берегу, сейчас он в нейрохирургии со сломанной височной костью и зашитым ухом. ЧП произошло во второй половине дня. Приметы водилы скутера — смуглый, черные волосы. Просьба свидетелей откликнутся и найти удальца! Всем, кто участвовал в спасении, низкий поклон!».
В настоящий момент «лихач» не найден. Полиция ведет поиски совершившего наезд на человека.
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