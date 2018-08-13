В Саратове ищут сбившего байдарочника скутериста

Несчастный случай произошел вечером 12 августа в районе Пристанного.

Здесь напротив острова пострадал спортсмен-байдарочник.

Вот, как описывает ЧП в соцсетях брат пострадавшего Сергей Божок:

«На каяк, на котором он шёл, налетел скутерист. Брат очнулся на берегу, сейчас он в нейрохирургии со сломанной височной костью и зашитым ухом. ЧП произошло во второй половине дня. Приметы водилы скутера — смуглый, черные волосы. Просьба свидетелей откликнутся и найти удальца! Всем, кто участвовал в спасении, низкий поклон!».

В настоящий момент «лихач» не найден. Полиция ведет поиски совершившего наезд на человека.