Количество случаев непроизводственного травматизма на ОЖД уменьшилось в январе-июле на 17% — до 114

В январе-июле 2018 г. на Октябрьской железной дороге (ОЖД) было зафиксировано 114 случаев непроизводственного травматизма, что на 17% меньше результата аналогичного периода 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

«Количество случаев непроизводственного травматизма на Октябрьской железной дороге сократилось на 17% за семь месяцев. С января по июль 2018 г. в зоне деятельности Октябрьской магистрали в результате нарушения правил перехода через железнодорожные пути получили травмы 114 человек, восемь из которых несовершеннолетние. 81 гражданин из 114 получил травмы, несовместимые с жизнью, в их числе шесть детей. В прошедшем году за аналогичный период по личной неосторожности пострадало 137 граждан, 99 из них погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за январь-июль 2018 г. уровень детского травматизма сократился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

«Однако особую тревогу вызывают случаи нахождения детей на транспортной инфраструктуре без сопровождения взрослых. Такие ситуации потенциально опасны, ведь дети зачастую склонны воспринимать пребывание на железной дороге как игру.

Октябрьская железная дорога предупреждает! Транспортная инфраструктура — зона повышенной опасности! Соблюдайте правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта, не позволяйте детям находиться одним рядом с железной дорогой, тем более гулять по путям. Помните: поезд мгновенно остановить невозможно», — добавили в пресс-службе.